Şahan Gökbakar’ın öfkesi dinmiyor! Yeni paylaşım geldi…

Oyuncu Şahan Gökbakar, geçtiğimiz gün kendisi hakkında yapılan 'corona virüsüne yakalanan güvenlik görevlisini işten çıkardı' şeklindeki haberi sert bir dille yalanlamıştı. Gökbakar, konunun takipçisi olduğunu hesabından yaptığı yeni paylaşımla gösterdi.

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan Şahan Gökbakar, kendisi hakkında yapılan bir habere tepki göstermiş ve Çamaşırhane adlı şirketinde çalışan bir güvenlik görevlisinin corona virüsüne yakalandığı için işten çıkarılmadığını söylemişti. Kendisine iftira atmak adına bu tarz haberlerin yapıldığını ve bahsi geçen haberdeki kişinin bu tarz bir uygulamaya maruz kalmadığını söyleyen Şahan Gökbakar, Instagram hesabından hakkında yapılan bu habere sert tepki göstermişti.

Dünya görüşü ve sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar yüzünden bazı gazeteler ve haber siteleri tarafından ‘Vatan haini’ ilan edilmeye çalışıldığını söyleyen Gökbakar, hakkında yapılan ve çok rahatsızlık duyduğu haberin takipçisi olduğunu yaptığı son paylaşımıyla gösterdi.

Haberde bahsi geçtiği gibi S.D isimli güvenlik görevlisinin işten çıkarılmadığını kendi isteği ile işten ayrıldığını gösteren bir yazışma paylaşan Gökbakar şunları yazdı: “İşten attığımız iddia edilen S.D adlı güvenlik personelinin, ayrıldığı gün sirket Whatsapp grubuna attığı veda notu ve yetkilimizin cevabi… Proje sorumlusu İshak bey dedigi de, S.D. nin bağlı olduğu Securitas firması yetkilisi…”

Hakkında yalan haber yapıldığının altını, paylaşımı sonrasında yeniden çizen Gökbakar, haberi yapan kişiye seslenerek bu gelişmelerin de büyük bir manşet yapılmasını istediğini söyledi.