Şahan, Hasankeyf’in yeni halini çok beğendi!

Oyuncu ve senarist Şahan Gökbakar, sosyal medya hesabından Hasankeyf'in çok eleştirilen yeni görüntüsüyle ilgili paylaşımda bulundu ve ortaya çıkan yeni görüntüyü çok beğendiğini söyledi.

Hasankeyf’te Ilısu Barajı’ndan dolayı 12 bin yıllık tarihin yüzde 80'i sular altına gömülürken sadece yüzde 20'si gün yüzünde kaldı. Hasankeyf’in yeni görüntüsüyle ilgili fotoğraflar sosyal medyada hızla yayılırken yüzbinlerce kullanıcı bu durumu eleştirdi.

İnsanlık tarihine ışık tutan yerlerden biri olan Hasankeyf’in sular altında kalmasından sonra ortaya çıkan yeni görüntü büyük üzüntü yaratmış pek çok kişi sosyal medya hesaplarından konuyla ilgili paylaşımlarda bulunmuştu.

Ortaya çıkan yeni tabloya tepki gösterenlerden biri de Şahan Gökbakar oldu. 12 bin yıllık tarihin sular altında kalmasından sonra ortaya çıkan görüntüyü beğendiğini söyleyerek kinaye yapan Gökbakar “emeği geçen herkesi tebrik ediyorum” demeyi de unutmadı.