Şahan lise yıllarına döndü

Slide 2 Slide 3 Slide 4 Slide 5 Slide 6 Slide 7 Slide 8 Slide 9 Slide 10

Kısa bir süre önce Recep İvedik serisinin altıncı filmini çekeceğini açıklayan Şahan Gökbakar keyifli aile yaşantısına dair kareleri sosyal medya hesabından paylaşıyor. Eşiyle birlikte çıktığı gezilerden ve evde yaptığı yemeklerden fotoğrafları takipçileriyle paylaşmaktan geri durmayan Gökbakar, bu defa da lise dönemine ait bir karnesini hesabından paylaştı.

Karnesindeki notların düşük olduğu görülen Gökbakar paylaşımının altına şu notu düşmüş: “Liseden bir arkadaşım Lise 1 ikinci dönem karnemi bulmuş. Almamışım bile karneyi siz düşünün. Notlara bakılırsa oyuncu olmasaymışım başka bir şey olamazmışım zaten… Tüm öğretmenlerime sevgilerimi sunuyorum. Sizin suçunuz değil… Siz iyi öğretiyordunuz da bende ilgi yoktu. Not: İlk sütundaki tek rakamlar haftalık ders saati. Yanlış olmasın”



