Şahan, Merve’ye puzzle esprisi yaptı! Merve’den balkonlu maket yanıtı aldı…

Oyuncu Merve Boluğur'un ev karantinası günlerinde oyalanmak için yaptığı puzzle sosyal medyanın diline düşmüş ve kullanıcılar az parçalı puzzle yapan Merve Boluğur'u ti ye almışlardı. Merve'nin yaptığı puzzle çalışmasını Şahan da ti ye almak isteyince işin rengi değişti. Boluğur, meslektaşının yaptığı bu paylaşıma, magazin gündemine damga vuran 'balkonda öpüşme' olayına gönderme yaparak yanıt verdi.

Karantina sürecinde üniversite sınavına hazırlanan hatta Oxford Üniversitesi’ni takibe alan güzel oyuncu Merve Boluğur, 40 parçalık puzzle yapıp Instagram hesabının hikayeler bölümünden “Bitti” diye paylaşınca sosyal medyanın diline düşmüştü.

Bu durumu tiye alan sosyal medya kullanıcılarına Merve Boluğur, “Bebek misin? Deli misin? Bıdı bıdı… 10’luk puzzle yapacağım, eğleneceğim. Karantinada atom mu parçalıyorsunuz? Aşı mı buldunuz? Sevgiler” diyerek karşılık vermişti.

ŞAHAN GÖKBAKAR TİYE ALDI

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ünlü komedyen Şahan Gökbakar, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla Merve Boluğur’a gönderme yaptı. Gökbakar, 40 parçalık puzzle yapıp sosyal medyadan “Bitti” diye paylaşan Merve Boluğur’u, 3 parçalık puzzle ile tiye aldı.

MERVE’DEN PAYLAŞIM SİLDİREN BALKONLU YANIT

Merve Boluğur, Şahan Gökbakar’ın kendisi hakkında yaptığı bu espriye balkonlu maket evi görseliyle yanıt verdi. Merve bu tercihiyle Şahan Gökbakar’ın bir döneme damga vuran magazin haberine de gönderme yaptı.

Şahan Gökbakar kariyerinin ilk yıllarında oyuncu Berrak Tüzünataç ile 14 Temmuz 2010 tarihinde Kabataş’taki bir evin terasında son derece samimi görüntüler sergilemiş ve ikilinin öpüşme görüntüleri yıllarca konuşulmuştu.

Merve Boluğur’un balkonlu ev hatırlatmasından sonra Şahan paylaşımını sildi ve sonrasında Merve Boluğur da balkon göndermesi yaptığı paylaşımı kaldırdı.