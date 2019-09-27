Şahan savaş çıktı sandı, gerçek bambaşkaydı

Deniz üzerinde, Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait çok sayıda savaş gemisini gören Şahan Gökbakar, hemen fotoğrafladığı o görüntüleri takipçileriyle instagram hesabı üzerinden paylaştı.

ŞAHAN’IN SAVAŞ TEDİRGİNLİĞİ

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ve zaman zaman günlük hayata dair gönderileriyle kendisinden söz ettiren Gökbakar, bu defa deniz üzerindeki çok sayıda savaş gemisinin fotoğrafını paylaştı. Gemilerin İstanbul Boğazı’ndan geçiş yaparak Barbaros Hayrettin Paşa’nın türbesini selamladıklarından habersiz olan Gökbakar, deniz üzerindeki 7 gemiyi işaretledi ve takipçilerine; “Ne oluyor lan? Savaş mı çıktı?” sorusunu yönlendirdi.