Şahan’dan ‘sımsıcak pozlar’

Ailesiyle birlikte mavi tura çıkan Şahan Gökbakar, tekneden yaptığı paylaşımlarla hem gülümsetti hem de göndermede bulundu.

Karantina dönemini evinde geçiren ve takipçilerine de bu konuda önemli uyarılarda bulunan Şahan Gökbakar, havaların iyiden iyiye ısınmasıyla birlikte küçük bir mavi tur kaçamağı yaptı. Evinde geçirdiği vakitte pek çok konudaki hünerlerini de sergileyen Gökbakar, Instagram hesabından yaptığı son paylaşımda yine gülümsetti.

Teknede verdiği pozlarla ünlüler hakkında yapılan haberlere göndermede bulunan Şahan esprili karelerinin altına şunları yazdı:

“Şağhan Gökbakar’dan yaz aylarına damgasını vuracak sımsıcak pozlar…Aslında her fotonun altına bir metafor da yazılması lazım.. Usul o şekilde mavi yolculuğa çıkan ünlülerde… mesela ” Belki de sadece sessizliktir seni iyi eden!..” ve ya “biraz yeşil biriktirmek belki de, biraz da mavi koymak taaa derinlere..” gibi.