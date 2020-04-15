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Şahan’ın karantina imajı
Şahan’ın karantina imajı
Uzun bir süredir ailesiyle birlikte ev karantinasında olan oyuncu Şahan Gökbakar, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla yeni imajını takipçilerinin beğenisine sundu.
Magazin 15 Nisan 2020 - 07:55

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan isimler arasında yer alan Şahan Gökbakar, karantinanın başından beri mutfak hünerlerini takipçilerinin beğenisine sunuyor. Bu işi yapmaktan aldığı zevki ‘kariyerimi değiştirmeyi düşünebilirim’ sözleriyle dile getiren Gökbakar, bu defa da sevenlerinin karşısına yeni imajı ile çıktı.

Karantina süresi içerisinde pek çok ünlü isim gibi saçlarını kısaltma kararı alan Şahan, yeni görüntüsünü Instagram’dan paylaştı ve ‘Mücadeleye devam’ notunu düştü.

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