Şahan’ın kariyer değişikliği kararı

Eşi ve çocuklarıyla birlikte ev karantinasını devam ettiren Şahan Gökbakar, bu sırada yaptığı lezzetli hamur işleri ve keklerle dikkatleri üzerine çekiyor. Şahan bu konudaki uzmanlığını öylesine ilerletti ki kariyer değişikliği esprisi bile yaptı.

Son olarak Recep İvedik filmlerinin altıncısı ile sevenlerinin karşısına çıkan Şahan Gökbakar, pek çok ünlü isim gibi günlerini ev karantinasında geçiriyor. Bu süre zarfında çocukları ve eşiyle bol bol vakit geçiren Gökbakar, aynı zamanda mutfaktaki hünerlerini de sergiliyor.

Karantina öncesi yaptığı ekmekler ile dikkatleri üzerine çeken başarılı isim, şimdilerde bu konudaki maharetlerini daha da üst noktalara taşımış durumda. Son olarak yaptığı bir kekin fotoğrafını hesabından paylaşan Şahan Gökbakar kendisine öylesine güveniyor ve yaptığı işten öylesine keyif alıyor ki kariyer değişikliği sinyali vermiş.

İşte o paylaşım: “Büyük ihtimalle kariyer değişikliğine gideceğim, haberiniz olsun”