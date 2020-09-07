Şahin Irmak: Meğer intihara teşebbüs etmişim

Çok Güzel Hareketler Bunlar adlı programla hayatımıza giren oyuncu Şahin Irmak, uzun bir aradan sonra uçak yolculuğu gerçekleştirdi. Irmak, sosyal mesafe ve maske kurallarının hiçe sayıldığı uçuştan dolayı yaşadığı rahatsızlığı sosyal medya hesabından paylaştı.

Son olarak Jet Sosyete adlı dizide izlediğimiz 38 yaşındaki oyuncu karantina döneminin ardından başlayan normalleşme sürecinde de uçaklardan uzak durmaya çalışmış ve maske mesafe kuralına uymuştu.

İşi gereği uçağa binmek zorunda kalan Şahin Irmak, karşılaştığı manzarayı sosyal medya hesabından yaptığı ‘intihar’ benzetmesiyle paylaştı.

Normalleşme sürecinin ardından uçuşlar başlamış ve daha ilk gününden itibaren bu yolculuk sırasında corona virüsü önlemlerine uyulmadığı yönünde çok sayıda paylaşım yapılmıştı.

Irmak da uzun bir aradan sonra gerçekleştirdiği uçak yolculuğu sırasında hissettiklerini ve gördüklerini sosyal medya hesabı üzerinden şu sözlerle paylaştı: