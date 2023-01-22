Şahin Irmak Nişantaşı’ndaki kira fiyatlarını duyunca morali bozuldu

Etiler'den Nişantaşı'na taşınmaya karar veren oyuncu çift Şahin Irmak ile Asena Tuğal, kira fiyatlarını öğrenince şaşkına döndü.

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2018 yılında evlenen Şahin Irmak ile Asena Tuğal, Nişantaşı’nda emlakçı çıkışı görüntülendi.

Evlendikleri günden beri Etiler’de oturan çift, Nişantaşı’na taşınmak için kiralık ev arayışına girdi. Ancak fiyatları duyunca moralleri bozuldu.

“O KADAR UYGUN Kİ HER ŞEY”

Espri yapan Şahin Irmak “O kadar uygun ki her şey. Ev almak ve kiraya çıkmak istiyorsanız tam sırası. İnsanlar fiyatları abartıyor” dedi.

Her yerde yüksek fiyat olduğunu belirten Irmak, “Nişantaşı değil her yer öyle… Beşiktaş da öyle” diye konuştu.