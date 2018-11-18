Şahin Irmak’tan hıyarlı gönderme

BKM Mutfak imzalı Çok Güzel Hareketler Bunlar adlı komedi programıyla geniş bir kitle tarafından tanınan oyuncu Şahin Irmak'tan o dönem canlandırdığı 'Hıyarlı Baba' karakterine gönderme.

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Şimdilerde Çok Güzel Hareketler Bunlar’ın ikincisinin başlayacağı müjdesi verilmiş olsa da ilk ekipten çıkan isimlerin neredeyse hepsi milyonların tanıdığı oyuncular haline geldi. Yer aldıkları filmlerle ve dizilerle adlarından söz ettirmeyi başaran bu oyunculardan Şahin Irmak sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla hem eskileri andı hem de takipçilerine espirili bir paylaşımda bulunmuş oldu. Market alışverişi için dışarı çıkan Irmak, elinde bir salatalıkla çekilmiş fotoğrafını o dönemlerde canlandırdığı ‘Hıyarlı Baba’ karakterine göndermede bulunarak paylaştı ve “Mesleği bırakalı işler değişmiş” notunu düştü.



