Şahin Tepesi 2. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Melek’e miras oyunu! (Şahin Tepesi 1. ilk bölüm izle)

Şahin Tepesi 2. bölüm fragmanı yayınlandı! Şahin Tepesi 1. ilk bölümü ile ekrana geldi. Yayınlanan ilk bölümde; Tuna, kızı Deniz’in başını çok büyük bir belaya sokması yüzünden bir cinayeti örtbas ediyor. Tuna ve kızının öldürdüğü amcası Mithat'ı tarafından yıllar önce reddedilen Melek ise 2 çocuğu ile hayatta kalma savaşı veriyor. Ve Tuna’nın aramasıyla babasının öldüğünü öğreniyor. Cenaze günü mirastan men edilmediği de ortaya çıkıyor. Ancak Tuna hemen vazgeçmiyor. Peki Şahin Tepesi ilk bölümde başka neler yaşandı? Şahin Tepesi 2. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte dizi ile ilgili merak ettikleriniz..

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Şahin Tepesi yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Şahin Tepesi 1. ilk bölümü ile bu akşam ekrana geldi. Yayınlanan ilk bölümde; Tuna, kızı Deniz'in başını çok büyük bir belaya sokması yüzünden bir cinayeti örtbas ediyor. Tuna ve kızının öldürdüğü amcası Mithat’ı tarafından yıllar önce reddedilen Melek ise 2 çocuğu ile hayatta kalma savaşı veriyor. Ve Tuna'nın aramasıyla babasının öldüğünü öğreniyor. Cenaze günü mirastan men edilmediği de ortaya çıkıyor. Ancak Tuna hemen vazgeçmiyor. Peki Şahin Tepesi ilk bölümde başka neler yaşandı? Şahin Tepesi 2. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte dizi ile ilgili merak ettikleriniz..

Şahin Tepesi dizisi ATV'de bu akşam başladı. Şahin Tepesi ilk bölümde; Tuna ve Melek amca çocukları. Tuna'nın anne ve babası o daha çok küçükken gözleri önünde ölüyor. Melek ise gençlik yıllarında babası tarafından evden kovuluyor. Melek yıllar sonra babasının ölümü ile evine dönüyor. Eşi vefat eden Melek iki çocuğu ile yaşam savaşı veriyor. Tuna ise amcasının tüm servetini yönetiyor. Tuna'nın kızı Deniz yanlışlıkla Mithat Bey'i öldürünce Melek cenaze için geliyor. Cenazede Melek'in mirastan pay alacağı ortaya çıkıyor. Tuna kalan mirasın para etmeyeceğini söyleyerek tüm malları satın almayı teklif ediyor. Ama Melek sakinliği ile durumu kurtarıyor. Peki Şahin Tepesi 2. yeni bölüm fragmanı geldi mi? Haberimizden Şahin Tepesi 1. ilk bölüm özetini okuyabilirsiniz…

ŞAHİN TEPESİ 2. YENİ BÖLÜM FRAGMANI









Tuna amcasıyla kapattırmak istediği şirket yüzünden tartışıyor. Mete, Deniz ile ile gizli bir aşk yaşıyor. Bu tutkulu aşkı Deniz'in amcası Mithat'a yakalıyor ve Mete'nin boğazına yapışıyor. Deniz itişmede amcasını itiyor ve kafasından ağır bir yara alıyor.

Tuna eşi Demir'le konuşup amcasını satış için ikna etmesini istiyor. Demir o anda karısına arkadaşları ile kulüpte olduğunu söylüyor ancak firmalarının marka yüzü Sinem'le beraber. Tuna da bunun farkında olmalı ki, Sinem'i reklam yüzü olmayacağını söyleyip telefonu kapatıyor.

ŞAHİN TEPESİ İLK BÖLÜMDE NELER YAŞANDI? İŞTE 1. İLK BÖLÜM ÖZETİ…

TUNA KIZI İÇİN CİNAYETİ ÖRTBAS EDİYOR

Deniz koşarak annesine gidiyor ve olanları anlatıyor. Zerrin koşarak olay yerine gidiyor. Deniz kitap almaya geldiğini sayıklıyor. Amcasının onu hırsız sandığını ve üzerine atladığını söylüyor. Tuna amcasının öldüğünü far edince kızına ‘ne yaptın sen' diyerek Deniz'den hesap soruyor. Deniz ‘hapse mi atacakları beni' diyerek ağlamaya başlıyor. Tuna kızını sakinleştiriyor. Ölen Mithat'ı suya atmaya karar veriyorlar ve sürükleyerek göle götürüyorlar. Ama biri de onları kameraya alıyor. Tuna şok geçiren kızını tokat atarak kendine getiriyor.

MELEK'İN HAYATI BİR TELEFONLA DEĞİŞİYOR

Öldürülen Mithat'ın kızı Melek, babası tarafından reddedildikten sonra İzmir'de kendine bambaşka bir hayat kuruyor. Oğlu Cem ve kızı Verda ile ayakta kalmaya çalışıyor. Cem annesine sahip oldukları dükkanda annesine yardım ediyor. Verda ise tam bir hayvansever. Katıldığı eylemler nedeniyle sık sık annesini zor durumda bırakıyor. Melek rahmetli eşinin borçları yüzünden kira ödeyemediği için zor günler yaşıyor. Ev sahibinin onu tehdit ettiği gün hiç beklemediği bir telefon alıyor. Arayan Tuna ve babasının öldüğünü haber veriyor. Melek çocukları ile beraber cenazeye gidiyor. Verda ile Cem yolda annelerine hesap soruyor. Ama Melek'in ölen eşi bile Melek'in ailesinin çok zengin olduğunu bilmiyor.

TUNA: BANA GERÇEĞİ SÖYLE

Tuna, kızını sorguya çekiyor ve o gece ne yaptığını soruyor. Yanında biri varsa sonlarının kötü olacağını söylüyor. Deniz toparlamıyor ve annesine yalan söylüyor. Tuna, Deniz'i Melek konusunda uyarıyor ve dikkatli olmaları gerektiğini söylüyor. Deniz, Mithat'ın başını vurduğu anı aklından çıkaramıyor.

MELEK EVE DÖNÜYOR

Tuna, Melek ve çocuklarını kapıda karşılıyor. O sırada Melek ile Murat da yıllar sonra karşılaşıyor. Melek evden kovulduğu anı hatırlıyor. El sıkışıyorlar ama Melek hiç yüz vermiyor. Tuna'nın kız kardeşi Ceylan ise Melek'I ve ailesini sevecenlikle karşılıyor.

VASİYET AÇIKLANIYOR

Cenazede Mithat Bey'in 4 ay önce bir vasiyetname yazdırdığı ortaya çıkıyor. Tuna ailenin avukatı Erkan Bey'den vasiyeti okumasını istiyor. Melek'te vasiyetle ilgisi olmasığıı söylerek, vasiyeti dinlemeyi kabul ediyor. Erkan vasiyetnameyi okuyor. Mithat Bey ölmeden önce vasiyetnamesini değiştirerek kızını affettiğini bildiriyor. Mithat Bey'den kalan tüm mal varlığı Melek'e geçti. Tuna tabi bu durumu kendine yediremiyor. Tuna redid miras öneriyor. Şirketi ona devredebileceğini söylüyor. Melek önce cenazeyi kaldırmak istiyor. Ceylan da ona destek oluyor. Erkan Bey giderken Mithat Bey'in yazdığı mektubu Melek'e iletmesi için Tuna'ya veriyor. Tuna mektbu okuyopi Melek'e vermiyor. Mektupta Mithat Bey, kızından özür diliyor. Melek mektubu yırtıp atıyor.

VE SAHNE EFE'NİN

Cenazeyi duyan Efe yani Tuna'nın oğlu kız arkadaşı ile eve geliyor. Evin çapkını olarak adı çıkan Efe yanındaki kız arkadaşı yüzünden annesinden azar işitiyor. Efe kız kardeşinin yanına gidiyor ve onun ne kadar zor durumda olduğunu görüyor. Deniz, Efe'yi geçiştiriyor.