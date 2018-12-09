Şahin Tepesi 4. yeni bölüm 2. fragman yayında! Tuna, Mete’yi öğreniyor! (Şahin Tepesi 4. bölüm fragmanı izle)

Şahin Tepesi 4. yeni bölümden 2 yeni fragman yayında. Yeni bölüm fragmanında; Verda ile Efe arasındaki yakınlaşma devam ediyor. Erken, Melek’e karşı hislerini saklayamıyor. Demir de yanındayken ona çiçek yolluyor. Hatta Demir’e hislerini de açıyor. Tuna, Deniz’i sorguya çekiyor. Deniz, Mete’nin adını vermek zorunda kalıyor. Tuna, Mete’nin dersini çok ağır şekilde veriyor. İşte Şahin Tepesi 4. yeni bölüm fragmanları...

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ŞAHİN TEPESİ 4. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Şahin Tepesi 4. yeni bölüm fragmanı ile bugün seyirci karşısına çıktı. Melek çocukları ile İstanbul’da yeniden hayata tutunmaya çalışıyor. Tuna bir yandan Melek’e karşı savaş verirken diğer yandan üzerini örttüğü cinayetle baş ediyor. İşte son bölüm özeti…

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Melek çocuklarını peşinde sürüklediği için zor günler yaşıyor. Verda ile dertleşiyor. Onlardan başka kimsesi olmadığını söylüyor ve serayı baştan yaratmak için Verda'dan yardım istiyor. Verda da annesini Cem konusunda ikna ediyor. Onlara sırtlarını dönmemeleri için yalvarıyor ama Melek kararlı. Ayrıca Melek babasının notları arasında parfüm formüllerini buluyor. Tabi bir çoğu tamamlanmamış. Verda annesini motive ediyor. Verda ayrıca iş bulduğunu da söyleyerek işler yoluna girene kadar ona destek olmak istediğini söylüyor.

Verda köpeklere yemek vermeye çıkıyor. Efe köpeklerin Verda'ya saldırdığını düşünüp yanına koşuyor. Verda, araba olayından dolayı özür diliyor sonra da ihanet mi ettin sevgiline diyerek ona hesap soruyor.

ŞAHİN TEPESİ SON BÖLÜM İZLE

DENİZ METE İLE BAŞ EDEMİYOR

Deniz, Mete ile konuşuyor ve ne kadar istediğini soruyor. Mete, ‘seni istiyorum sevgilim' diyerek Deniz'i huzursuz ediyor. Mete'nin kardeşi de bu konuşmaya şahit oluyor ve Mete'yi babası ile tehdit ediyor. Hatta Mete ertesi gün eve geldiğinde kardeşinin bilgisayarını karıştırdığını görüyor. Detaylı baktığında resim dosyalarının silindiğini fark ediyor.

Melek ağlarken Demir ile karşılaşıyor. Melek, Demir'i suçlayarak başarısız olduğunu söylüyor. Demir gözleri dolu dolu ağzını bile açamıyor. Melek seraya yoğunlaşıyor. Verda, annesinin Demir ile konuştuğunu görüp annesine sorular yağdırıyor. Sana bir şey vermeye gelmiş diyor.

TUNA'DAN EZGİ'YE GÖZDAĞI

Efe hastaneden sevgilisi Ezgi'nin yanına gidiyor. Tuna onu takip ettiriyor. Sonra oğlunu arayıp Fransa'dan gelen misafirleri gezdirmesini istiyor. Efe'yi evden uzaklaştırdıktan sora eve gelip kızı gizli görüntüleri ile tehdit ediyor. Haddini bilmesini söyleyerek Ezgi'nin Efe ile ilgili hayallerinden vazgeçmesini istiyor. Ayrıca kapıda bir taksinin beklediğini söyleyerek gitmesini istiyor. Ezgi adeta şok geçiriyor. Ezgi, Efe'ye bir ses kaydı bırakıyor. İlişkilerini bitirdiğini söylüyor. Efe eve gelince annesine bu ses kaydını dinletiyor. Tuna şok olmuş gibi davranıyor. Efe olanlara inanamıyor.

MELEK BİR KEZ DAHA AYAĞA KALKIYOR

Demir, Nilüfer ile konuşarak Melek'e yardım etmesini istiyor. Nilüfer arkadaşının iyiliği için bu teklifi kabul ediyor. Nilüfer, Melek'e gidip ona güç veriyor. Melek para kabul etmeyince gerekli malzemeleri almak istediğini söylüyor. Melek arkadaşından aldığı güçle mutlu oluyor. Ancak Tuna, Demir'e gelen mesajdan Demir'in Nilüfer'e para gönderdiğini anlıyor.

VERDA İLE EFE YAKINLAŞIYOR

Verda yine köpeklerle uğraşırken Efe ile karşılaşıyor. Köpeği kurtarırken yakınlaşıyorlar. Verda köpeği veterinere götürmek istiyor Ama Efe köpeği kirli olduğu için arabaya almak istiyor. Ama Verda bu söz dinlemiyor. Köpeği kaptığı gibi arabaya biniyor. Efe hayretle Verda'yı izliyor. Veterinere götürdükleri köpek tedavi oluyor. Verda'nın parası yetişmeyince Efe yardımcı oluyor. Verda borç olarak bu teklifi kabul ediyor.

TUNA HER ŞEYİN FARKINDA

Ceylan, Deniz'deki tuhaflığın farkında onu yürüyüşe davet ediyor. Ama Deniz bu fikre yaklaşmıyor. Ceylan, Nilüfer'i gördüğünü söylüyor. Tuna iyice sağılıyor. Demir'in Melek'e yardım ettiğinin farkında değil.