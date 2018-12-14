Şahin Tepesi 5. yeni bölüm fragmanı geldi mi? Tuna’ya darbeler peş peşe iniyor! (Şahin Tepesi 4. son bölüm izle)

Şahin Tepesi 4. son bölümü ile bu akşam ekrana geldi. Yayınlanan 4. bölümde; Tuna, Mete’yi saf dışı bıraksa da sorunlar bitmiyor. Tuna, Deniz’i toparlayamıyor. Deniz sürekli cinayet yerine geliyor ve orada gördükleri kişi Mithat Bey’i suya atanların Tuna ve Deniz olduğunun farkında. Efe ile Verda arasındaki yakınlaşma Tuna’nın gazabına uğruyor. Erkan, Melek’e karşı olan hislerini açık ediyor. Demir de bu hisleri öğreniyor. Peki Şahin Tepesi 4. bölümde başka neler yaşandı? Şahin Tepesi 5. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte dizi ile ilgili merak ettikleriniz..

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Şahin Tepesi dizisi 4. bölüm bu akşam yayınlandı. Şahin Tepesi 4. bölümde; Tuna, Mete gerçeği ile sarsılıyor. İnsanlığını kaybedecek noktaya geldiği için kızını hırpalıyor. Ama Tuna Akdora bu yaşadığı şoku Mete'ye fena ödetiyor. Bu sırada Verda ile Efe arasında da aşkın ilk tohumları atılıyor. Onlar bile bu durumun farkında değilken Tuna'ya yakalanıyorlar. Tuna gördüğü manzara karşısında kendini kaybediyor. Melek ise Erkan'ın ilgi odağı haline geliyor. Demir'in kıskanç bakışları arasında bu ilgiye sempati ile karşılık veriyor. Deniz ile Tuna'yı bekleyen bir şok daha var. Cinayet gecesini gören adam, Tuna ile Deniz'i tanıyor. Peki Şahin Tepesi 5. yeni bölüm fragmanı geldi mi? Haberimizden Şahin Tepesi 4. son bölüm özetini okuyabilirsiniz…

ŞAHİN TEPESİ 5. YENİ BÖLÜM FRAGMANI GELDİ Mİ?

Şahin Tepesi 5. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yayıncı kuruluş yayınlar yayınlamaz aşağıdaki sayfadan izleyebilirsiniz…

ŞAHİN TEPESİ YENİ BÖLÜM FRAGMANI

ŞAHİN TEPESİ SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI? İŞTE 4. BÖLÜM ÖZETİ…

Tuna cep telefonuna gelen görüntülerle adeta şok yaşıyor. Demir ve Ceylan da yanında. Hemen çalışma odasına gidip görüntüleri tekrar izliyor. Dehşete kapılıyor ve yerinde duramıyor. Hemen görüntülerin geldiği telefonu bir yere not edip telefonundan görüntüleri siliyor. Mete de o sırada görüntüleri yolladığı hattı telefonundan çıkarıyor.

ŞAHİN TEPESİ SON BÖLÜM İZLE

DENİZ ANNESİNE İTİRAF EDİYOR

Nazik fenalaştığı için Demir hastaneye gidiyor. Tuna, Deniz'in yanına gidiyor. Cem ile konuşan Deniz apar topar telefonu kapatıyor. Tuna kızına ‘o gece yanında kim vardı' diye soruyor. Deniz inkar ediyor ama Tuna görüntülerin çekildiğini söylüyor. Deniz, Mete'nin adını vermek zorunda kalıyor. O sırada Demir arayıp Nazik'in öldüğünü söylüyor. Mete eve gelirken ambulansı görüyor ve annesinin öldüğünü o an Demir'den öğreniyor. Ve Tuna geliyor bakışları ile bir saniyelik bir gözdağı veriyor. Ama Mete henüz annesinin acısı içinde.

EFE İLE VERDA YAKINLAŞIYOR

Efe, Verda'nın peşinden ayrılmıyor. Akşam iş çıkışında onu almaya gidiyor. Efe burnundan kıl aldırmıyor ama hareketleri aksi yönde. Hatta eve giderken Verda'yı kıskandığını da gösteriyor. Yolda acıkan Verda, Efe'ye hiç yaşamadığı bir deneyim yaşatıyor ve ona yolda nohut pilav yediriyor. Eve geldiklerinde ise Cem ile karşılaşıyorlar. Cem, Efe'yi tehdit edip kız kardeşinden uzak durmasını istiyor.

TUNA ÇILDIRIYOR

Deniz annesine Mete ile birlikte olmanın hesabını veriyor. Deniz ‘sevdik' diyebiliyor. Annesi Mete'nin bir servet avcısı olduğunu söylüyor. Kızının aptal olduğunun düşünen Tuna çok dilini tutamıyor. Tuna, Mete'nin evlenmek istediğini de öğreniyor. Deniz ise çok pişman. Tuna, Nazik'in ölümüne bile üzülmediğini insanlığını kaybedecek noktaya geldiğini söylüyor.

METE ŞİMDİ NE YAPACAK?

Tuna adamlarından birini göndererek Mete'nin elindeki görüntüleri flash diskle alıyor. Sonra da diğer işi halletmesini istiyor. Ve flash diski parçalayarak imha ediyor.

ERKAN, MELEK'TEN HOŞLANIYOR

Erkan Melek'e karşı büyük ilgi duyuyor. Ofise çiçekler yollayarak biraz bu duygularını açık ediyor. Melek'in o sırada yanında Demir var. Melek'in gülümsemesi ile Demir'in yüzü asılıyor. Erkan bir de Melek hakkındaki düşüncelerini Demir'e açınca bu iş iyice içinden çıkılmaz bir hale geliyor.

DENİZ İLE TUNA'YI GÖREN SADECE METE DEĞİL

Deniz yine kendini Mithat Bey'in öldüğü yerde buluyor. Annesi onu yakalıyor. Deniz kendini oraya çeken bir şeyler olduğunu söylüyor. Tuna kızını alıp oradan uzaklaşırken kıyıdaki adamla karşılaşıyorlar. Adam cinayetin olduğu gece onları gördüğünü söylüyor. Ölenin Mithat Bey olduğunu biliyor.