Şahin Tepesi konusu ve oyuncuları… Şahin Tepesi dizisinde hangi oyuncular oynuyor? Konusu ne?

Şahin Tepesi konusu ve oyuncuları… Şahin Tepesi dizisinde hangi oyuncular oynuyor? Konusu ne?

Şahin Tepesi dizisi bugün başlıyor. Oyuncu kadrosu ile dikkatleri çeken Şahin Tepesi konusu merak ediliyor. Peki, Şahin Tepesi konusu ne, oyuncuları kimler?

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Şahin Tepesi dizisi 1. bölümü bugün yayınlanıyor. Yayınlanan fragmanı ile merak edilmeye başlanan yapımlar arasında yer alan Şahin Tepesi oyuncu kadrosu ve konusu ile dikkatleri üzerine çekiyor. Şahin Tepesi dizisinin oyuncularının kim olduğu ve konusu diziseverler tarafından merak ediliyor. Şahin Tepesi dizisine oyuncu kadrosu ve konusu…

ŞAHİN TEPESİ OYUNCULARI

Hilal Saral ‘ın yönetmenliğini, Melek Gençoğlu’nun ise senaristliğini üstlendiği Şahin Tepesi'nin oyuncu kadrosunda usta oyuncular Zerrin Tekindor, Ebru Özkan, Murat Aygen, Esra Dermancıoğlu'nun yanı sıra genç yetenekler Boran Kuzum, Aybüke Pusat, Leyla Tanlar ve Mustafa Mert Koç yer alıyor.

Diyalogsuz geçen tanıtım fragmanında geçtiğimiz sezon Söz dizisinde canlandırdığı Bahar karakteriyle büyük beğeni toplayan Aybüke Pusat ile, Vatanım Sensin’in başarılı isimlerinden Boran Kuzum ön plana çıkıyor.

ŞAHİN TEPESİ İLK FRAGMAN

ŞAHİN TEPESİ KONUSU

Şahin Tepesi, birbirlerinin hayatından çalan iki kadının güç savaşını ve bu savaşın ortasında kalan iki gencin aşkları anlatacak.