Şahmaran’ın dünya çapında ne kadar izlendiği belli oldu

Oyuncu kadrosu ve konusuyla gündemden düşmeyen Şahmaran'ın yapımcısı, dizinin dünya çapında ne kadar izlendiğini açıkladı.

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Başrollerini Serenay Sarıkaya, Burak Deniz ve Mert Ramazan Demir’in paylaştığı Şahmaran dizisi, geçtiğimiz hafta Netflix’te yayınlanmaya başladı.

Alacakaranlık filmine benzetilen dizi, sosyal medyada eleştirildiği kadar birçok kişi tarafından da beğenildi.

Dizi Türkiye’de olduğu gibi, dünya çapında da büyük ilgi gördü.

Şahmaran’ın yapımcısı Burak Sağyaşar ise, dizinin dünya çapında ne kadar izlendiğini açıkladı.

“İLK 3 GÜNDE 17 MİLYON SAAT İZLENME”

Sağyaşar Twitter’dan yaptığı paylaşımla, “İlk üç günde! Tüm dünyada! Nasıl yani!! 17 milyon saat izlenme mi?” ifadelerini kullandı.

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