Şahmaran’ın yönetmeni Burak Deniz’in o fotoğrafını önce paylaştı, sonra sildi
'Şahmaran' dizisinin yönetmeni Umur Turagay, oyuncu Burak Deniz'in öyle bir fotoğrafını paylaştı ki anında gündem oldu.
Netflix’in yeni dizisi ‘Şahmaran’da ‘Maran’ rolüyle adından söz ettiren Burak Deniz sette verdiği bir pozla gündem oldu.
Dizinin yönetmeni Umur Turagay, Burak Deniz’in beyaz iç çamaşırlı pozunu sosyal medya hesabından paylaştı.
Turagay, paylaşımı dakikalar içinde sildi. Yönetmen paylaşımı silene kadar ise görüntü birçok hesap tarafından paylaşıldı ve gündem oldu.
Burak Deniz’in bu pozu Şener Şen’in “Ne Olacak Şimdi?” filminde “Yaz kızım” repliğini söylediği sahneye benzetildi.