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Şahnaz Çakıralp’ten örnek hareket
Şahnaz Çakıralp’ten örnek hareket
Oyuncu Şahnaz Çakıralp, destek verdiği sosyal sorumluluk projesi ile dikkatleri üzerine çekti.
Magazin 26 Ocak 2020 - 11:15

Melekler Kahvesi ve Gültepe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi işbirliğinde yürütülen ‘kapakları hayvan mamalarına ve su kaplarına dönüştürme’ sosyal sorumluluk projesine destek veren isimler arasına oyuncu Şahnaz Çakıralp'te de katıldı. Çakıralp, topladığı kapakları okula getirerek, sokak hayvanları için mama ve su kapları için dönüşüme verdi. Öğrencilerin yoğun ilgisiyle karşılaşan güzel oyuncu Şahnaz Çakıralp fotoğraf isteklerini geri çevirmezken, herkesi bu anlamlı projede yer almaya davet etti.

Şahnaz Çakıralp, ‘hayvanlar da canlı onlara eziyet etmeyelim elimizden geldiği kadar sokak hayvanlarını kolluyalım koruyalım’ dedi.

Son güncelleme: 11:16 - 26.01.2020
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