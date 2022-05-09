Sahnede düşen Gülben Ergen’den açıklama

Düzcespor'un şampiyonluk kutlamasında sahnede iki kez fenalaşan ve hastaneye kaldırılan Gülben Ergen, taburcu olduktan sonra yaşadıklarını anlattı. Meslek hayatı boyunca ilk kez böyle bir olay yaşadığını söyleyen Ergen, "Tansiyonum o kadar düşük çıktı ki, anısı olmayan bir Anneler Günü kaldı bende" dedi.

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TFF 3’üncü Lig’de 2’nci Grup’ta şampiyon olan Düzcespor’un kutlamalarında şarkıcı Gülben Ergen, sahnede iki kez fenalaşıp bayılmış ve ambulansla hastaneye kaldırılmıştı.

“MESLEK HAYATIMDA İLK KEZ…”

Ergen, hastaneden taburcu olduktan sonra Instagram hesabından şu açıklamayı yaptı:

“Şimdi Düzce’den geriye kalanlara baktım. Meslek hayatımda ilk kez sahneden ambulansa sonra da hastaneye kaldırıldım. Düştükten sonra tüm gücümle tekrar döndüm sahneye. Elimden gelen tüm gayretimle sahneme, şarkılarıma devam ettim. Sahne üzerinde kustum. Gündüz ben Düzce’ye yola çıkarken oğlumun mide bulantısı başladı. Sahneye çıkmak üzereyken de diğer oğlum mide bulantısı ve kusma yaşadı. Annelik böyle içselleştirmek mi bilmiyorum ama tansiyonum o kadar düşük çıktı ki, anısı olmayan bir Anneler Günü kaldı bende. Arayan, yazan, yanımda hissettiğim tüm dostlarım, meslektaşlarım hepinize teşekkür ederim. Dostluk, kardeşlik ölmemiş. Şampiyon Düzcespor’u kutluyorum ve Düzce seyircime anlayışı için teşekkür ediyorum.”