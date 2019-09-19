Sahnede Kenan Doğulu sürprizi

Bankacılık günlerinden müzikal yolculuğuna, çocukluğundan bugüne uzanan kısa hayat hikayesini barcovizyonda gösteren Kaan Sekban, yıllar önce katıldığı bir televizyon programında yaptığı Kenan Doğulu taklidinin görüntüsü dönerken asansörle bir anda sahnede belirdi. Aynı klipteki peruk ve kostümle sahnede şovuna devam eden Sekban'ın seyircisine en büyük sürprizi ise Kenan Doğulu'nun sahneye çıkması oldu.



“Yaparım Bilirsin” parçasını birlikte seslendiren Kaan Sekban ve Kenan Doğulu düeti bol kahkahalı akşamın ilk ve en büyük süpriziydi. İlk yarıda kurumsal hayatta yaşadığı anıları anlatan Sekban, ikinci yarıda kurumsal hayatı bıraktıktan sonra nasıl oyuncu olamadığını anlatarak seyircisini kahkahalara boğdu. Müzikal bir parçayla ikinci yarıya başlayan sanatçıya güzel sesiyle ünlü oyuncu Pelin Akil eşlik etti. Sahnenin diğer sürprizleri önce Gökhan Türkmen ardından da Kalben oldu.

