Sahneden düşen Lady Gaga’dan röntgenli “İyiyim” mesajı

Konserde dans ettiği sırada düşen ve hayranlarını endişelendiren Lady Gaga, röntgen çektirdiğini belirterek, "Her şey yolunda" mesajını verdi.

Ünlü şarkıcı Lady Gaga, ABD’nin Las Vegas eyaletinde önceki gün verdiği konserde, hayranıyla beraber dans ettiği sırada sahneden düştü. Lady Gaga’nın yardımına hayranları ve güvenlik görevlileri koştu. Gaga, talihsiz olayın ardından konserine devam etti.

O anlar, konseri izleyenler tarafından kameraya alındı. Hayranları Lady Gaga ile ilgili endişelendi.

‘HER ŞEY YOLUNDA’

Yaşadığı talihsiz düşüşten bir gün sonra 33 yaşındaki yıldız, vücudunda hiçbir kırığın olmadığından emin olmak için tüm vücuduna röntgen çektirdi. Instagram hesabından eliyle “Her şey yolunda” işareti yaparak paylaştığı bir röntgen görüntüsünde “Neredeyse tüm vücuduna röntgen çekilirse… Sadece dans et. İyi olacağım” notunu yazdı.