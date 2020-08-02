Sahra Işık ve İdris Aybirdi bayram tatili için kesenin ağzını açtı

Survivor yarışmasıyla adını duyuran Sahra Işık, geçtiğimiz sene hayatını birleştirdiği eşi İdris Aybirdi ile birlikte tatile çıktı. Çiftin Marmaris tatili için kesenin ağzını açarak 70 bin TL harcadı.

Sahra Işık ve İdris Aybirdi çifti Kurban Bayramı için çıktıkları tatilde kesenin ağzını açtı. Survivor yarışmasıyla tanınan Sahra Işık, Perotti markasının sahibi eşi İdris Aybirdi’yle 5 gün tatile çıktı. Sosyal medyadan paylaştıkları fotoğraflarla dikkat çeken ünlü ikili, Kurban Bayramı için çıktıkları 5 günlük tatil için 70 bin TL harcadı. İdris Aybirdi ayrıca eşi ve ailesi için kestirdiği 60 kurbanlığı Afrika’daki kimsesiz çocuklara dağıttığı öğrenildi.

