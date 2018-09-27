Sahra Şaş kimdir? Sahra Şaş nereli ve kaç yaşında?

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Bizim Hikaye dizisinin Çiçek’i, Sahra Şaş hakkında bilmek istediğiniz tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz… Sahra Şaş kimdir? Nerede doğdu, kaç yaşında, boyu, kilosu, oynadığı diziler ve filmler…

SAHRA ŞAŞ KİMDİR?

Sahra Şaş, 1994 yılında İstanbul'da doğdu. Aslen Kürt kökenli olan güzel yıldız oyunculuk eğitimi almıştır. Sahra Şaş, 2013 yılında rol aldığı Tatar Ramazan adlı dizi ile ilk oyunculuk deneyimini yaşamıştır. Çoban Yıldızı, Muhteşem Yüzyıl Kösem, Aşkın Dili Yok ve Adını Kalbime Yazdım dizilerinde rol alan Sahra Şaş, Fox Tv ekranlarında yayınlanan; kadrosunda Hazal Kaya, Burak Deniz, Reha Özcan, Yağızcan Konyalı, Nejat Uygur, Zeynep Selimoğlu, Alp Akar ve Ömer Sevgi'nin yer aldığı Bizim Hikaye dizisinde Çiçek karakterini canlandırmaktadır. Sahra Şaş, 1.65 metre boyunda, 54 kilodur.

Sahra Şaş’ın rol aldığı diziler ve filmler:

2018 – Bizim Hikaye (Çiçek) (TV Dizisi)

2018 – Martı (Mediha) (Sinema Filmi)

2017 – Kadın (Berşan) (TV Dizisi)

2017 – Çoban Yıldızı (Rüveyda) (TV Dizisi)

2015 – Kösem Sultan (Dilber) (TV Dizisi)

2015 – Aşkın Dili Yok (TV Dizisi)

2013 – Tatar Ramazan (TV Dizisi)