Sahte Kabadayı filmi kaç yılında çekildi? Sahte Kabadayı konusu ne, oyucuları kim?

Yönetmenliğini Natuk Baytan’ın yaptığı ve 1976 yılında çekilen Sahte Kabadayı, Yeşilçam’ın klasik filmlerinden biri. Kemal Sunal’a birbirinden ünlü oyuncuları eşlik ettiği Sahte Kabadayı filmi bu akşam tekrardan televizyonlarda olacak. İşte Sahte Kabadayı ile ilgili bilgiler…

Türk sinemasının en komiklerinden olan Kemal Sunal, bu sefer mafya babası olarak karşımıza çıkıyor. 1976 yapımı Sahte Kabadayı filminin konusu ne? İşte detaylar…

SAHTE KABADAYI KONUSU

Sahte Kabadayı filminin konusu şöyle; Mafya babasının oğlu olan Kemal, babasından habersiz tren garlarında pişmaniye satmaktadır. Saf ve gözü fazla açık olmayan Kemal aynı zamanda önüne gelen herkese kafa tutmaktadır. Babasının bir iş görüşmesi sırasında Muhtar isimli adamı tarafından öldürülmesi üzerine babasının mirası bölünür.

Babasının sağ kolu olan avukat, Kemal’e ulaşarak durumu anlatır. Avukat sayesinde babasının mirasını geri almak için İstanbul’un en namlı kabadayılarının mekanını tek tek ziyaret eder ve Baba’nın oğlu Kemal diye nam salmaya başlar. Muhtar’ın babasının katili olduğundan habersiz yanında gezdirir. Muhtar her seferinde onu tuzağa düşürmek için planlar kurmaya başlar lakin Kemal saflığı ve şapşallığı yüzünden her zaman tuzaklardan kurtulmayı başarır ve olaylar gelişir.



SAHTE KABADAYI OYUNCULARI

Kemal Sunal – Kemal

Kazım Kartal – Muhtar

Yavuz Selekman – Hamdi

Mümtaz Ener – Avukat

Hasan Ceylan – Dikiştutmaz Sabri

Ekrem Gökkaya – Kiralık katil

Hakkı Kıvanç – Hayri

İbrahim Kurt – Kulaksız İbo

Baki Tamer – Komiser Yılmaz

Yüksel Gözen

Ata Saka

Kenan Karagöz – Sadık

Ferhat Ünal

Hasan Bayraktar

Coşkun Göğen – Şişçi Coşkun

Celal Yonat

Yusuf Sezer – Sadi

Yusuf Çağatay

Muzaffer Civan

Cevdet Balıkçı

Erdoğan Seren – Muhtar’ın adamı

Yaşar Güçlü

Niyazi Gökdere

Yılmaz Kurt – Muhtar’ın adamı

Yadigar Ejder – Sabri’nin adamı

Abidin Görsev -Sabri’nin nasırını tedavi eden zühtü

Mustafa Yavuz – Arnavut

Osman Han – Susta Kazım’ı sandalye ile bayıltan adam

Cevdet Özalaş – Kiralık katil

Yusuf Çetin – Kiralık katil

Yaşar Şener – Bombacı

Suna Selen – Şarkıcı