Sahte Kabadayı filmi kaç yılında çekildi? Sahte Kabadayı oyuncuları ve konusu…

Kemal Sunal'ın en sevilen filmleri arasında yer alan Sahte Kabadayı, bu akşam televizyonda seyirci karşısına çıkıyor. Kahkaha dolu anlar yaşamak isteyenlerin sıkılmadan izleyeceği film 1976 yılında çekildi. Sahte Kabadayı hakkında merak edilen tüm detaylar haberimizde yer alıyor. İşte konusu ve oyuncuları...

Yönetmenliğini Natuk Baytan'ın yaptığı, Kemal Sunal'ın başrolde oynadığı bu akşam ekranlara geliyor. İşte Korkusuz Korkak oyuncuları ve konusu…

SAHTE KABADAYI FİLMİ KONUSU

Sahte Kabadayı, babasının intikamını almak için farklı bir dünyanın kapılarını aralayan Kemal'in başına gelenleri konu ediyor. Kemal ünlü bir mafya babasının oğludur. Fakat babasının aksine onun sakin, mütevazi bir hayatı vardır. Günlerini garda pişmaniye satarak geçirmektedir. Fakat Kemal'in hayatı babasının ölümünün ardından bambaşka bir hal alır. Babası en yakın adamı Muhtar tarafından öldürülünce mirası bölünür. Avukatın kendisini aramasıyla gerçekleri öğrenen Kemal apar topar İstanbul'a gider. Mirası geri almayı kafasına koyan Kemal şehrin en namlı kabadayılarını ziyaret etmeye başlar. Kemal kısa sürede yeraltı dünyasında nam salar. Kemal'in kendi peşinde olduğunu öğrenen Muhtar onu tuzağa düşürmek için her yolu dener. Fakat Kemal kendisine yapılan bu tuzakların hepsinden şapşallığı sayesinde kolayca kurtulur. Kemal kendisinden kurtulmaya çalışanları ekarte edip babasının intikamını alabilecek midir?

SAHTE KABADAYI OYUNCULARI

Natuk Baytan'ın yönetmen koltuğunda oturduğu filmin senaryosunu Suavi Sualp kaleme alıyor. Kemal Sunal'ın başrolü üstlendiği filmin oyuncu kadrosunda ayrıca Kazım Kartal, Mümtaz Ener, Hasan Ceylan, Suna Selen, Yavuz Selekman gibi isimler yer alıyor.