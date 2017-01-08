‘Sakalımın boyanmasına izin vermiyorum’

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Kar yağışının yoğun olduğu gün dostları ile birlikte doğum gününü kutlayan Keremcem, 39 yaşına girdiğini söyledi. Artık sakallarının beyazlaşmaya başladığını belirten ünlü şarkıcı, “Sette sakallarımın beyazlarını boyamak istiyorlar ama izin vermiyorum” diyerek espri yaptı. Ülkemizde yaşanan terör olaylarına da değinen Keremcem, “Pek keyfimiz olmasa da yaşamaya ve hayatımıza bir şekilde devam etmeye mecburuz. Umuyorum ki her şey düzelecek. Ben buna inanıyorum ve diliyorum” dedi.

Müzikten uzak kaldığını belirten Keremcem, “Müzikten çok özür diliyorum. Hayranlarımı da üzüyorum. Burada söz veriyorum, onları çok fazla bekletmeyeceğim. İleride tekrar yeni şarkılar seslendireceğim. Dizi şu an çok yoğun bir şekilde devam ediyor. Güney Amerika’da birçok ödüle layık görüldü. Belki bir gün oraya da gideceğim” diyerek mekândan ayrıldı.