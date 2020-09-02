Sakar Şakir filmi nerede çekildi? Sakar Şakir konusu ve oyuncuları…

Üzerinden yıllar geçmesine rağmen hala televizyon izleyicileri güldürmeyi başaran Sakar Şakir, 1977 yılında Yeşilköy'de çekilmişti.
SAKAR ŞAKİR KONUSU
Sakarlığıyla çevresindekileri bıktıran Şakir’e İstanbul’da ölen amcasından büyük bir miras kalır. Fakat mirası paylaşmak istemeyen bir akrabası onu ortadan kaldırmak için planlar yapmaya başlar. Fakat Şakir yine sakarlıklarıyla olaylardan kurtulmayı başarır. Bu olaylar sırasında yolda ve İstanbul’da karşılaştığı Gardrop Fuat ile kovalamacaları sürmektedir. Filmin sonunda akrabası malları alamayacağını anlar ve delirir. Şakir ise yine sakarlık yaparak dükkânını havaya uçurur ve köyüne geri döner. (Filme göre İstanbul’un yarısı dükkânın patlamasıyla yanmıştır.)
SAKAR ŞAKİR OYUNCULARI
Sakar Şakir/Hasan Titiz rolünde Kemal Sunal
Fatma Şen rolünde Adile Naşit
Hacı Şen rolünde Ali Şen
Gardrop Fuat rolünde Ünal Gürel
Marmara Kazım rolünde Macit Flordun
Lüfer rolünde Necdet Yakın
Şükrü rolünde Atilla Ergün
Sabri rolünde Kamer Sadık
Kahveci rolünde Hakkı Kıvanç
Sevda rolünde Ayfer Feray
Televizyoncu rolünde İhsan Yüce
Yusuf rolünde Yusuf Sezer
Arap Celal rolünde Celal Yonat
Zühtü rolünde Yavuz Şeker
Bekçi rolünde İhsan Bilsev
Çaycı İbo rolünde Hamit Haskabal
Otobüs muavini Mustafa rolünde Cengiz Öktem
Tuvalet kuyruğundaki adam rolünde Bahri Ateş
Hizmetçi rolünde Nermin Özses
Emlakçı rolünde Natuk Baytan
Manav rolünde İbrahim Kurt