Kemal Sunal’ın ilk sinema filmlerinden biri olan Salako, üzerinden bu kadar sene geçmesine rağmen hala ilgi gören klasiklerden biri. Peki, Salako filmi nerede çekildi? Salako filmi konusu ne, oyuncuları kim? İşte kült film Salako hakkında bilinmesi gerekenler…

Yönetmenliğini Yeşilçam'ın usta isimlerinden Atıf Yılmaz'ın yaptığı Salako filmi, Kemal Sunal'ın ilk sinema filmlerinden biri. 1974'te çekildiği günden bu yana izleyenleri güldürmeye başarın Salako filminin konusu merak ediliyor…

SALAKO KONUSU

Emine’yi babası sevmediği bir adamla evlendirmeye çalışır. Emine ağanın kızıdır ve babasına karşı gelmek neredeyse imkansızdır. Emine kaçmak ister ama dağlara tek başına gidemez ve kimse Emine’yi kaçırmaya cesaret edemez. Emine Salako ile kaçmayı tercih eder ve Salako, Emine’ye aşıktır ve onunla beraber dağlara kaçarlar. Emine ise Salako’yu her gün oyalar ve sonunda eski sevgilisi Hamido’ya kavuşur ama Hamido, Emine’yi reddeder ve babasına yollamak ister. Emine tekrar Salako ile dağlara kaçar. Salako ise Hamido’yu öldürür ve kasabanın eşkıyası olur. Salako filmi Çatalca İnceğiz mağaraları ile çatalcanın kestanelik ve Örcünlü köylerinde çekilmiştir.

SALAKO NEREDE ÇEKİLDİ?

Salako filmi, İstanbul Çatalca, İnceğiz mağaraları, Kestanelik ve Örcüncü köylerinde çekildi.

SALAKO OYUNCULARI

Kemal Sunal

Meral Zeren

İhsan Yüce

Feridun Çölgeçen

Oktar Durukan