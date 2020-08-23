Salako kaç yılında çekildi? Salako konusu ve oyuncuları…

Kemal Sunal’ın efsaneleşen filmleri arasında yer alan Salako izleyicinin ilgisini çekmeye devam ediyor. Salako, Kemal Sunal’ın sinemaya adım attığı yıllarda çevrilmiş bir film. Filmin yönetmeni Atıf Yılmaz, senaryo yazarları Sadık Şendil ve Ertem Eğilmez’dir. Salako konusu ve oyuncuları…

Yeşilçam’ın unutulmaz filmleri arasında yer alan Salako’nun başrolünde Kemal Sunal yer alıyor. Salako 1974’te çekildiği günden bu yana izleyenleri güldürmeye devam ediyor. İşte Salako konusu ve oyuncuları…

SALAKO KONUSU

Emine'yi babası sevmediği bir adamla evlendirmeye çalışır. Emine ağanın kızıdır ve babasına karşı gelmek neredeyse imkansızdır. Emine kaçmak ister ama dağlara tek başına gidemez ve kimse Emine'yi kaçırmaya cesaret edemez. Emine Salako ile kaçmayı tercih eder ve Salako, Emine'ye aşıktır ve onunla beraber dağlara kaçarlar. Emine ise Salako'yu her gün oyalar ve sonunda eski sevgilisi Hamido'ya kavuşur ama Hamido, Emine'yi reddeder ve babasına yollamak ister. Emine tekrar Salako ile dağlara kaçar. Salako ise Hamido'yu öldürür ve kasabanın eşkıyası olur. Salako filmi Çatalca İnceğiz mağaraları ile çatalcanın kestanelik ve Örcünlü köylerinde çekilmiştir.

SALAKO OYUNCULARI

Kemal Sunal

Meral Zeren

İhsan Yüce

Feridun Çölgeçen

Oktar Durukan