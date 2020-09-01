Saldırıya uğrayan Ireland Baldwin günler sonra ortaya çıktı
ABD’li ünlü oyuncu Alec Baldwin’in modellik yapan kızı Ireland Baldwin, yaşadığı kötü olayın şokunu atlatmaya çalışıyor.
Geçtiğimiz günlerde uyuşturucu etkisindeki bir kadının saldırısına uğrayan 24 yaşındaki model, yüzünün geldiği hali sosyal medya hesabından paylaşmıştı.
Aracına gittiği sırada otoparkta bekleyen kadının kendisini darp ettiğini anlatan Baldwin, olayın polise bildirildiğini ve kadının tutuklandığını aktarmıştı.
Büyük sarsıntı yaşayan Baldwin, olaydan sonra ilk kez Malibu’da denize girerken görüntülendi. Sevgilisi Corey Harper’la beraber kumsala giden Baldwin, dalgın haliyle dikkat çekti.