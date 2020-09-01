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Saldırıya uğrayan Ireland Baldwin günler sonra ortaya çıktı
Saldırıya uğrayan Ireland Baldwin günler sonra ortaya çıktı
ABD'li model Ireland Baldwin, saldırıya uğradıktan sonra ilk kez görüntülendi. Sevgilisiyle kumsala giden modelin dalgın halleri dikkat çekti.
Sozcu.com.tr
Magazin 1 Eylül 2020 - 15:14

ABD’li ünlü oyuncu Alec Baldwin’in modellik yapan kızı Ireland Baldwin, yaşadığı kötü olayın şokunu atlatmaya çalışıyor.

Baldwin yüzündeki morlukları böyle göstermişti.

Geçtiğimiz günlerde uyuşturucu etkisindeki bir kadının saldırısına uğrayan 24 yaşındaki model, yüzünün geldiği hali sosyal medya hesabından paylaşmıştı.

Baldwin ve sevgilisi ve Corey Harper.

Aracına gittiği sırada otoparkta bekleyen kadının kendisini darp ettiğini anlatan Baldwin, olayın polise bildirildiğini ve kadının tutuklandığını aktarmıştı.

Büyük sarsıntı yaşayan Baldwin, olaydan sonra ilk kez Malibu’da denize girerken görüntülendi. Sevgilisi Corey Harper’la beraber kumsala giden Baldwin, dalgın haliyle dikkat çekti.

Son güncelleme: 15:16 - 01.09.2020