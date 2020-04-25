Salgın en çok onu vurdu! Dan Bilzerian eski günlerini özlüyor

Salgın en çok onu vurdu! Dan Bilzerian eski günlerini özlüyor

Kadınlara ve silahlara düşkünlüğü ile bilinen Dan Bilzerian, corona virüsü karantinasında eski günlerini özlediğini dile getiren paylaşımıyla gündeme geldi. Salgın öncesinden fotoğraflarını paylaşmaya devam eden Bilzerian, bu süreçte kitap yazdığını da dile getirdi.

Dan Bilzerian, salgından önceki kadınlarla ve silahlarla dolu hayatını özlediğini dile getirdi.

Corona virüsü salgını nedeniyle eve kapanan Bilzerian, eski fotoğraflarını, “Yarasalardan önce hayat” notuyla paylaştı. Ayrıca bir kitap yazdığını da paylaşımlarında belirten ünlü ismin yayınlayacağı kitap merak konusu oldu.

Instagram hesabından yaşadığı ultra lüks hayatını paylaşmaktan hiçbir zaman geri durmayan ve sosyal medyanın kralı ilan edilen Bilzerian’ın ne iş yaptığı tam olarak bilinmese de, poker oyuncusu olduğu ve bundan da büyük kazanç elde ettiği söyleniyor.