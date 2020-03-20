Salgın filmi konusu ne? Salgın oyuncuları kimler?

Contagion, Türkçe adı ile Salgın filmi 2011 yapımı olmasına rağmen günümüzde benzer bir salgınla mücadele edilmesi nedeniyle dikkatleri üstüne yeniden çekti. Peki Salgın konusu ne, oyuncuları kimler?

SALGIN FİLMİ KONUSU

Beth Emhoff, bir iş gezisinden döndüğünden iki gün sonra, ölür. Doktorlar kocasına bunun nedeni hakkında bir fikirleri olmadığını söylerler. Çok geçmeden, başkaları da aynı belirtileri göstermeye başlar. Yoğun öksürük ve ateş, ardından gelen nöbet, beyin kanaması ve ölüm. Bir günde gerçekleşen sayısız insan etkileşimiyle güçlenen salgın tüm ülkelere yayılır. Küresel bir salgın patlak verir.

SALGIN FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Marion Cotillard

Matt Damon

Jude Law

Gwyneth Paltrow

Kate Winslet