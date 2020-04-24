Salgın nedeniyle doktorluğa dönen Güzellik Kraliçesi Bhasha Mukherjee: Meslektaşlarım sinek gibi yerlere yapışıyor

İngiltere'nin Miss England yarışmasında birinci seçilen Bhasha Mukherjee, corona virüsü ile mücadele etmek için asıl mesleği olan doktorluğa dönerek takdir toplamıştı. Göreve başlayan Mukherjee, hastanelerdeki malzeme eksikliğinden şikayet ederken, "Meslektaşlarımız ve birlikte çalıştığımız insanlar sinek gibi yerlere yapışıyor" diyerek durumun endişe verici yönlerini anlattı.

Derby kentinde yaşayan güzellik kraliçesi Bhasha Mukherjee, 2 Ağustos’ta Londra’da düzenlenen Miss England yarışmasında İngiltere’nin en güzel kadını seçilmişti.

24 yaşındaki Mukherjee’nin yarışmadan sonra asıl mesleğinin doktorluk olduğu ortaya çıkmış, ardından corona virüsü salgını ile mücadele etmek için eski mesleğine dönerek bütün takdirleri toplamıştı.

CNN’e konuşan Mukherjee, doktorluğa dönmesini, “İhtiyaç anında İngiltere’ye yardım etmek için daha iyi bir zaman olamazdı” sözleriyle açıklamıştı.

“HER ALANDA GÖREV YAPABİLİRİM”

Mukherjee, solunum alanında uzmanlaştığını ancak kriz döneminde istenilen her alanda görev yapabileceğini belirtmiş, corona virüsü salgınında tanık olduğu şeylerin çok kolay olmadığını söyledi.

İngiltere Güzeli, “Meslektaşlarımız ve birlikte çalıştığıız insanlar, sinek gibi yerlere düşüyor. Bunun sebebi de yeterli koruyucu ekipman ve maskenin olmayışı” diyerek salgının korkunç tarafını gözler önüne serdi.