Salih Bademci babalığa alıştı
Kiralık Aşk dizisi ile geniş bir hayran kitlesine sahip olan ünlü oyuncu Salih Bademci ve kendisi gibi oyuncu olan eşi İmer Özgün, Nisan ayında ilk çocuklarını İklim’i kucağına aldı. Çok fazla bebeklerinin fotoğraflarını paylaşmayan çiftten Bademci, dün gece yaptığı paylaşımla dikkat çekti.
Bir yandan kızını doyurduğu, bir yandan içeceğini içmeye çalıştığı kareyi ‘Güzel anlardan asla vazgeçme’ yazarak paylaşan Salih Bademci’ye yüzlerce mesaj, on binlerce beğeni geldi.