Salih Bademci babalığa alıştı

Üç yıl önce çocukluk aşkı ile evlenen Salih Bademci, nisan ayında kızını kucağına aldı. Ünlü oyuncu üç aylık kızı ile çekilen fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşarak "Güzel anlardan asla vazgeçme" dedi...

Kiralık Aşk dizisi ile geniş bir hayran kitlesine sahip olan ünlü oyuncu Salih Bademci ve kendisi gibi oyuncu olan eşi İmer Özgün, Nisan ayında ilk çocuklarını İklim’i kucağına aldı. Çok fazla bebeklerinin fotoğraflarını paylaşmayan çiftten Bademci, dün gece yaptığı paylaşımla dikkat çekti.

Bir yandan kızını doyurduğu, bir yandan içeceğini içmeye çalıştığı kareyi ‘Güzel anlardan asla vazgeçme’ yazarak paylaşan Salih Bademci’ye yüzlerce mesaj, on binlerce beğeni geldi.