Salih bebeğini görüyor! Çukur 44. yeni bölüm fragmanı yayında

Çukur 44. yeni bölüm 2. fragmanı SHOW TV tarafından yayınlandı. Yayınlanan yeni fragmanda; Aliço 'Sultan Anne ölecek' diyerek Cumali'yi annesinin elini öpmeye ikna ediyor. Çukur'da yaşayanlar Koçovalılar için direnişe geçiyor. Salih, Saadet ve bebeğini görüyor. İşte Çukur 44. yeni bölüm fragmanları...

Slide 2 Slide 3 Slide 4 Slide 5 Slide 6 Slide 7 Slide 8 Slide 9 Slide 10

ÇUKUR YENİ BÖLÜM 1. FRAGMAN

ÇUKUR 44. YENİ BÖLÜM ÖNİZLEME

ÇUKUR SON BÖLÜMDE NELER OLDU? 43. BÖLÜM ÖZETİ

Salih, Saadet’i Karakuzuların elindenden kurtarmak için eski Vartolu Saadettin olduğu günlere geri dönmeye karar veriyor. Eskiden iş yaptığı bir arkadaşına durumunu anlatır ve ondan mal bulmasını ister. Bu arada Karakuzuların bir teslimatı vardır. Alıcı Mahsun’u arar ve malların durumunu sorar. Malının hazır olduğunu teslimatın yapılacağını söyler. Bu arada Ersoy konuşulanlara kulak misafiri olmuştur.

ÇUKUR 43. BÖLÜM İZLE

CUMALİ’NİN ADAMLARI İŞİ BİTİRİYOR

Yamaç ve Cumali, Karakuzuların malı hazırladıkları depoya saldırır. Ancak bir sorun vardır. İçerdeki adamların sayısı beklediklerinden çok fazladır. Çatışma devam ederken Karakuzularla baş edemeyeceklerini anlayınca geri çıkmak zorunda kalırlar. Dışarıdayken başka bir grup Karakuzulara saldırır. İş bittikten sonra Cumali’ye seslenen Veysel işin bittiğini söyleyince içeri girerler. Yamaç olanı biteni anlamaya çalışır ve Cumali’ye adamları nasıl bulduğunu sorar. Bu sırada Karakuzulardan yaralı olan biri Celasun’u vurmak üzereyken Cumali durumu farkeder ve adamı vurur.

YAMAÇ VEYSEL’E SALDIRIYOR

Yamaç Cumali’nin adamlarından tanıdık bir yüze rastlayınca ona saldırır. Cumali çok şaşırır. Onları ayırır. Cumali’ye adamın kim olduğunu anlatır ancak Veysel bahsettiği kişinin ikizi olduğunu söyler. Yamaç inanmaz fakat Veysel bir resim gösterir. Yamaç Cumali’yi uyarır ve ona güvenmemesini söyler.

Çeto ve Mahsun dışarıda Karakuzularla konuşurken bir telefon gelir. Arayan kişi malları sorar. Çeto durumu Mahsun’a söyler ve adamları aramasını ister. Ancak aradığı adamların telefonları cevap vermez. Bunun üzerine malların olduğu depoya giderler.

“SENİN KARŞINDA VARTOLU SADETTİN VAR”

Medet ve Vartolu Çeto’nun istediği uyuşturucuyu yapmak için gerekli malları bulmanın çaresini bulmanın peşindedirler. Ancak çaldıkları tüm kapılardan elleri boş dönerler. Medet Vartolu’ya Yamaç’a danışmayı teklif eder ama Vartolu çılgına döner. Ona karşısında Vartolu Sadettin olduğunu söyler ve teklifi reddeder.

ÇETO’DAN CELASUN’A YENİ EV

Çeto adamlarıyla Celasun’a bir anahtar gönderir. Çeto Celasun’a kalmaları için bir ev ayarlamıştır. Celasun önce kabul etmez ama Çeto’nun adamının söyledikleri karşısında çaresi kabul eder. Celasun, Ayşe ve Karaca’nın yanlarında kaldıkları eve gelir. Akşın ve annesini alarak yeni eve götürür.

ERSOY’DAN YENİ BİLGİ

Ersoy, Yamaç’tan gelen mesaj üzerine çılgına döner. Arabasının akıbetini öğrenmek için garaja gider. Garajda karşısına Yamaç çıkar. Arabasının yerinde olmadığını görünce Yamaç’a akıbetini sorar. Yamaç Ersoy’a yeni haberler vermesini söyler. Karakuzuların neler planladığını sorar. Vartolu ve Medet eve geldiğinde Cumali’nin gazabına uğrar. Yamaç birbirlerine girmeden müdahale eder ve akşama bir iş olduğunu söyler ve detaylarını anlatır.

“SENİN YÜZÜNDEN DOĞUM GÜNÜ BASTIK”

Ersoy’un Yamaç’a verdiği son bilgi fiyskoyla sonuçlanır. Yamaç olanı biteni öğrenmek için Ersoy’u Aliço sayesinde bularak yanına gider. Ersoy Yamaç’ı karşısında görünce panikler. Ersoy’a verdiği bilginin yanlış çıktığını söyler. Ersoy’a “Ben sana ne dedim. Benimle oyun oynama dedim. Sen benimle aramda bir eşitlik var sanıyorsun ama yok. Sen ölü bir adamsın, sadece ben seni ayakta tutmaya çalışıyorum o kadar. Sen bana ne dedin. Baskın olacak dedin. Doğum günü bastık lan senin yüzünden” der. Ersoy da nasıl olur kulaklarımla duydum der. Ersoy ona da oyun oynandığını farkına varır.