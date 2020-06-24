Salma Hayek: Artık kendimi daha güzel buluyorum

Ünlü oyuncu Salma Hayek, samimi itiraflarda bulundu. 53 yaşındaki yıldız, "30'lu ve 40'lı yaşlarımdaki fotoğraflara baktığımda, kendimi o dönemden daha güzel buluyorum" dedi.

Geçen aylarda, bu yaşına kadar yüzüne hiçbir estetik müdahalesinde bulunmadığını ve görüntüsünün tamamen doğal olduğunu söyleyen Meksikalı oyuncu Salma Hayek’ten yeni bir itiraf daha geldi.

People dergisine konuşan Hayek, “30’lu ve 40’lı yaşlarımdaki fotoğraflara baktığımda kendimi o dönemden daha güzel buluyorum. Eskiden çok fazla öz eleştiri yapardım. Şimdiyse aynaya baktığımda bazı şeyleri görmüyorum. Kendimi seviyorum” dedi.

Yıllara adeta meydan okuyan oyuncu, geçen aylarda yaptığı açıklamalarla herkesi şaşırtmıştı. Hayek, botoks yaptırmak ve nasıl olacağını görmek istediğini fakat uygulama sonrası yan etkilerin geçmesi için yeterli zamanı olmaması nedeniyle bu kararından vazgeçtiğini açıkladı.

Hayek, “Dolgu ya da botoks yaptırsaydım belki de buna bağımlı olurdum” demişti.