Salma Hayek yaptığı yanlış paylaşımla takipçilerini gülümsetti

Hollywood'un Meksika'lı oyuncusu Salma Hayek, dün Instagram hesabında yaptığı bir paylaşımla takipçilerini kendine hayran bıraktı.

Sosyal medya hesabını aktif bir şekilde kullanan ve yaşamından kesitler paylaşmayı ihmal etmeyen Salma Hayek, sahilde verdiği bir pozu, “Kumsalda kaplumbağalar olmasını seviyorum” notuyla paylaştı.

Ünlü oyuncunun bu fotoğrafına dikkatli bakanlar ise fotoğraf karesinde bir kaplumbağa bulamayınca şaşırdı.

Gelen yorumlardan sonra fotoğrafı kaldırmak yerine birkaç saat sonra yanında kaplumbağa olan “doğru” fotoğrafı yayınladı. Ünlü oyuncu, “Yazıyı doğru, fotoğrafı yanlış paylaşmışım” notunu yazınca takipçileri gülmekten kendini alamadı. Sempatik tavırlarından vazgeçmeyen ünlü yldızın bu fotoğrafı 300 bine yakın beğeni aldı.