Salur Kazan nerede çekildi? Salur Kazan Zoraki Kahraman konusu ve oyuncuları

Salur Kazan nerede çekildi? Salur Kazan Zoraki Kahraman konusu ve oyuncuları

Burak Aksak'ın senaryosunu yazdığı Salur Kazan bu akşam televizyonda izleyenlere kahkaha dolu anlar yaşatacak. Salur Kazan filminde Zoraki Kahraman’da hepimizin bildiği masallar mizahi ve modern bir dille yeniden karşımıza çıkıyor. İşte Salur Kazan Zoraki Kahraman filmi konusu ve oyuncuları...

Salur Kazan Zoraki Kahraman filmi absürt komedi tutkunlarının büyük beğenisi topladı. İzleyemen ve tekrar izlemek isteyenler için Salur Kazan filmi bu akşam televizyonda yayınlanacak. İşte Salur Kazan konusu ve oyuncuları…

SALUR KAZAN NEREDE ÇEKİLDİ

Salur Kazan: Zoraki Kahraman Ürgip, Avanos’ta çekimleri yapıldı.

SALUR KAZAN KONUSU

Salur Kazan: Zoraki Kahraman'da hepimizin bildiği masallar mizahi ve modern bir dille yeniden karşımıza çıkıyor. Salur, kötü adamlar tarafından esir alınan sevdiklerini kurtarabilecek mi? Peki esir alınan oba halkı kötü adamları alt edebilecek mi? Dede Korkut Hikayeleri, senarist ve yönetmen Burak Aksak yorumuyla yeniden hayat buluyor! Eski zaman masallarına bir yolculuk yapan filmde macera ve kahkaha hiç bitmiyor.

SALUR KAZAN OYUNCULARI

Senaryosunu ve yönetmenliğini Burak Aksak’ın üstlendiği film projesi Salur Kazan: Zoraki Kahraman’da BKM yapımcılığını üstlenirken, filmin kadrosunda Cengiz Bozkurt, Devrim Yakut, Necip Memili, Arzu Oruç, Zafer Algöz, Onur Atilla, Eda Ece gibi sevilen isimler yer alıyor.