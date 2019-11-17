Şampiyon 10. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Şampiyon 9. son bölüm izle

Şampiyon dizisi 9. son bölümüyle TRT 1 ekranlarında yayınlandı. Başrollerinde Tolgahan Sayışman, Erdal Özyağcılar ve Yıldız Çağrı Atiksoy'un yer aldığı dizinin son bölümünde; Derviş Aladağlı Güneş’in isteğini kırmaz. Fırat’ın yapacağı maçı iptal eder. Başka güne erteler. Fırat bu durum karşısında şaşkındır. Peki Şampiyon 10. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Şampiyon 9. son bölüm izleme linki...

Şampiyon dizisinin son bölümünde; Kerem babasının ölümünün asıl sorumlusunun Tansel olduğunu öğrenince deliye döner. Ondan hesap sormaya kararlıdır. Suna Tansel'in evinde bulduğu abisiyle ilgili dosyaları araştırdığında işin ucunda Derviş Aladağlı'nın olduğunu öğrenir. Bu konuda Fırat'tan yardım ister.

ŞAMPİYON YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Şampiyon dizisinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı ancak yayınlanır yayınlanmaz aşağıda yer alan linkten izleyebilirsiniz.

ŞAMPİYON FRAGMAN

ŞAMPİYON 9. SON BÖLÜM İZLE

Diğer yandan Yaman'ın salonunun mührü açılır. Faaliyetine devam etmeye başlar. Ancak Yaman hiç hesapta olmayan başka bir sıkıntı ile karşı karşıya gelir.

Zafer'in Selvi'yi istemeye gitmek yerine Fırat'ın maçına gitmesi ikilinin ilişkisinin bitmesine sebep olur. Fırat ikisinin arasını düzeltmeye kararlıdır. Fırat'ın da onu köşede istememesi Zafer'in duygularını allak bullak etmiştir.

Yaman Derviş'in neden bu kadar Fırat ve Güneş ile ilgilendiği konusunda şüpheleri vardır. Araştırmaları sonunda hiç ummadığı bir bilgi ile karşılaşır.

Ertelen maçın günü gelir. Derviş yine Fırat'tan 3.raundda nakavt olmasını ister. Fakat Fırat'ın da bir şartı vardır.