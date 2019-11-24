Şampiyon 11. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Şampiyon 10. son bölüm izle

Şampiyon dizisi 10. son bölümüyle TRT 1 ekranlarında yayınlandı. Başrollerinde Tolgahan Sayışman, Erdal Özyağcılar ve Yıldız Çağrı Atiksoy'un yer aldığı dizinin son bölümünde; Fırat’ın maçı kazanması tüm dengeleri altüst etmiştir. Derviş Aladağlı bunun hesabını sormaya niyetlidir. Yaman ve Zafer maçın yapıldığı salona giderler. Ancak Fırat’la görüşemezler. Şampiyon yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Şampiyon 10. son bölüm izleme linki...

Şampiyon dizisinin son bölümünde; kötü şeylerin olacağını bilen Yaman komiser Ziya'dan yardım ister. Zafer babasının gizli saklı bir şeyler yaptığını düşünüp onu takibe alır. Telefonunda sık sık Zeliha adında bir hanımla görüştüğünü görür.

ŞAMPİYON YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Şampiyon yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı ancak yayınlanır yayınlanmaz aşağıda yer alan linkten izleyebilirsiniz.

ŞAMPİYON FRAGMAN

ŞAMPİYON SON BÖLÜM İZLE

Fırat'ın maçı kazanmasıyla bahiste çok para kaybeden para babaları durumdan hiç memnun değildirler. Derviş'ten Fırat'ı isterler. Tansel Suna'nın abisiyle ilgili gerçekleri kimden öğrendiğini anlamak için Kerem'i zorla ofisine getirtir. Kerem Akif'in video çekip her şeyi anlattığını Suna ile Fırat ve Zafer'in de videoyu izlediğini söyler.

Güneş babasının boks maçına çıkacağını ondan saklamasına kırılmıştır. Suna ablası ile kalır. Bu misafirlikle ikisi daha çok yakınlaşır.

Kerem'e siniri geçmeyen Tansel onun hassas noktasını bulmuştur. Adamları Nesli'yi kaçırır.

Suna Fırat'ı eve davet eder. Amacı abisinin ölümündeki asıl suçlunun Tansel olduğunu Fırat'ın suçsuz olduğunu ailesine anlatmaktır. Ancak şok bir gelişme ile karşılaşacaklarından haberi yoktur.