Şampiyon 12. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Şampiyon 11. son bölüm izle

Şampiyon dizisi 11. son bölümüyle TRT 1 ekranlarında yayınlandı. Başrollerinde Tolgahan Sayışman, Erdal Özyağcılar ve Yıldız Çağrı Atiksoy'un yer aldığı dizinin son bölümünde; Fırat ve Derviş , Fırat’ı isteyenlerin kurşun yağmurunun arasında kalmışlardır. Bu durumdan kurtulmanın yolu yok gibi görünmektedir. Şampiyon 12. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Şampiyon 11. son bölüm izleme linki...

Şampiyon dizisinin son bölümünde; Ateş hattında kalan ikili Fırat sayesinde kurtulur. Olanları Yaman ile konuşan Fırat Derviş hakkındaki gerçekleri öğrenmek ister. Yaman onu komiser Ziya ile görüştürür. Kerem Akif'in itiraf videosunun olduğu usb ile Nesli'yi kurtarmak için Tansel'in mekanına gider. Ancak düşünmeden yaptığı hareketin hayatının hatası olacağından haberi yoktur.

ŞAMPİYON YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Şampiyon dizisinden yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı ancak yayınlanır yayınlanmaz aşağıda yer alan linkten izleyebilirsiniz.

ŞAMPİYON FRAGMAN

ŞAMPİYON 10. SON BÖLÜM İZLE

Fırat Derviş'in yanına taşınma konusunu Güneş'e nasıl anlatacağını düşünürken Güneş bir şekilde durumu öğrenmiştir. Yaman dedesinden ayrılmaya niyeti yoktur.

Zafer Selvi'nin babası ile konuşup onu ikna etmeye çalışır. Fakat Tahsin'in ikna olmaya niyeti yoktur. Zafer'in başka bir planı vardır. Bu plan işi daha da zorlaştıracaktır.

Necdet Suphi'nin ölümü ile ilgili itiraflardan sonra Suna ve Kerem'in yüzüne bakmaya utanan Gülten ile Harun evden ayrılmaya karar verirler.

Elinde Kerem'le ilgili koz olan Tansel Suna'yı zorla yemeye davet eder. Suna Fırat'ın kendisinden gizlediği bir bilgiyi ondan öğrenince şok olur.

Derviş Aladağlı Güneş'in isteğini kırmaz. Fırat'ın yapacağı maçı iptal eder. Başka güne erteler. Fırat bu durum karşısında şaşkındır.

Kerem babasının ölümünün asıl sorumlusunun Tansel olduğunu öğrenince deliye döner. Ondan hesap sormaya kararlıdır.

Suna Tansel'in evinde bulduğu abisiyle ilgili dosyaları araştırdığında işin ucunda Derviş Aladağlı'nın olduğunu öğrenir. Bu konuda Fırat'tan yardım ister.

Diğer yandan Yaman'ın salonunun mührü açılır. Faaliyetine devam etmeye başlar. Ancak Yaman hiç hesapta olmayan başka bir sıkıntı ile karşı karşıya gelir.

Zafer'in Selvi'yi istemeye gitmek yerine Fırat'ın maçına gitmesi ikilinin ilişkisinin bitmesine sebep olur. Fırat ikisinin arasını düzeltmeye kararlıdır. Fırat'ın da onu köşede istememesi Zafer'in duygularını allak bullak etmiştir.

Yaman Derviş'in neden bu kadar Fırat ve Güneş ile ilgilendiği konusunda şüpheleri vardır. Araştırmaları sonunda hiç ummadığı bir bilgi ile karşılaşır.

Ertelen maçın günü gelir. Derviş yine Fırat'tan 3.raundda nakavt olmasını ister. Fakat Fırat'ın da bir şartı vardır.