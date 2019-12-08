Şampiyon 13. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Şampiyon 12. son bölüm izle

Şampiyon dizisi 12. son bölümüyle TRT 1 ekranlarında yayınlandı. Başrollerinde Tolgahan Sayışman, Erdal Özyağcılar ve Yıldız Çağrı Atiksoy’un yer aldığı dizinin son bölümünde; Derviş, sonunda torununa kavuşmuş ve aynı çatı altında yaşamaya başlamıştır. Şampiyon 13. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Şampiyon 12. son bölüm izleme linki...

Şampiyon dizisinin son bölümününde; yıllar sonra kavuştuğu torunu Güneş'i en iyi koşullarda yaşatmayı istemektedir. Diğer yandan Fırat'ı uluslararası bir maça çıkarmaya ikna etmiştir. Fırat antrenmanlara başlar. Bu arada Fırat'ın Derviş'le çalıştığını Tansel'den öğrenen Suna yıkılmıştır. Artık Fırat ile görüşmek istemez.

ŞAMPİYON YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Şampiyon yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı ancak yayınlanır yayınlanmaz aşağıda yer alan linkten izleyebilirsiniz.

ŞAMPİYON FRAGMAN

ŞAMPİYON 12. SON BÖLÜM İZLE

Babasından salonu devralan Zafer'i ise büyük bir borç dağı beklemektedir. Borçları ödeyebilmek için yakında yapılacak bir turnuvaya boksörlerini hazırlamaya başlar. Nesli ile Selvi'de ona yardım etmek için fikir bulurlar.

Suna'nın anne ve babası evden ayrılır. Kerem dedesinin sadece tedavi amaçlı yurt dışına gittiğini sanmaktadır.

Mücella'dan Derviş ile ilgili büyük bir sır öğrenen Tansel şok olur. Derviş'i devirip yerine geçmek için Derviş'in düşmanıyla iş birliği yapar.

Derviş'in adamı Rüzgar Fırat'ın polis için çalıştığını düşündüğünü Derviş'e söyler. Bunun üzerine Derviş'in Fırat için bir planı vardır. Bu plan Fırat'ı zora sokacaktır.