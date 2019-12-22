Şampiyon 15. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Şampiyon 14. son bölüm izle

Şampiyon dizisi 14. son bölümüyle TRT 1 ekranlarında yayınlandı. Başrollerinde Tolgahan Sayışman, Erdal Özyağcılar ve Yıldız Çağrı Atiksoy’un yer aldığı dizinin son bölümünde; Fırat, Derviş’le ilgili gerçeği, onun oğlunun dedesi olduğunu öğrenmiştir. Bu bilgiye ulaştığında ise yüz yüze gelip hesap soracağı bir kişi vardır… Ve onunla yüzleştiğinde ise oldukça sert tepki gösterecektir… Şampiyon 15. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Şampiyon 14. son bölüm izleme linki...

Şampiyon dizisinin son bölümünde; Fırat, Suna'dan oğlu Güneş'i alıp evine götürmesini ister ve Derviş'in çiftliğinden ayrılır. Fakat Derviş'in adamları her zaman olduğu gibi takiptedirler. Ertesi gün Derviş, Suna'nın evine gelip, kendisinden kurtuluş olmadığı mesajını verir. Fırat'ı işlerin başına geçireceğini söyler.

ŞAMPİYON YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Şampiyon yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı ancak yayınlanır yayınlanmaz aşağıda yer alan linkten izleyebilirsiniz.

ŞAMPİYON YENİ FRAGMAN

ŞAMPİYON 14. SON BÖLÜM İZLE

Düşünüp cevabını iletmesi için Fırat'a bir gün süre tanır. Olanları anlamaya çalışan Zafer, Fırat'la konuşur ve gerçekleri öğrenir. Fırat, Derviş'le alakalı olan planını Zafer'e açıklar ve ondan yardım ister. Zafer, Fırat'ı yatıştırmaya çalışır. Zafer, Fırat'ı kararından vaz mı geçirecek? Yoksa dostuna yardım mı edecek?

Bu arada her fırsatta Fırat'a hakaretler yağdıran Yunan boksör Ratko ise trafikte bir Türk gencini tartaklamış ve haberlere çıkmıştır. Ratko, hem Fırat'a, hem de Türk boksörlere hakaretler etmeye devam etmektedir. Bu durum, ülkede herkesin tepkisini çekmektedir.

Herkes Fırat'ın bu kendini bilmez boksörün karşısına çıkıp dersini vermesini beklemektedir. Fakat Fırat, bu durum karşısında iki arada bir derede kalacaktır. Ya kaçıp oğlunu Derviş'ten kurtaracak ya da kalıp Yunan rakibi Ratko'ya, ülkesi adına da unutamayacağı bir ders verecektir. Fırat'ın seçimi ne olacak?