Şampiyon 16. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Şampiyon 15. son bölüm izle

Şampiyon dizisi 15. son bölümüyle TRT 1 ekranlarında yayınlandı. Başrollerinde Tolgahan Sayışman, Erdal Özyağcılar ve Yıldız Çağrı Atiksoy’un yer aldığı dizinin son bölümünde; Fırat, Ratko ile maç yapmaya karar verir, kaçmaktan vazgeçer. Çünkü bu mesele artık milli bir meseledir. Derviş’in Güneşi kaçıramaması için de Güneş’i güvenli bir yere saklar. Şampiyon 16. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Şampiyon 15. son bölüm izleme linki...

Şampiyon dizisinin 15. son bölümünde; Suna, Tansel'in Kerem'e kurduğu tuzağı Fırat'a anlatır. Tansel'in planlarını öğrenen Fırat, Derviş'e maça çıkmasının karşılığında Kerem'in parmak izlerinin olduğu silahı Tansel'den alıp kendisine vermesi şartını koşar.

ŞAMPİYON 16. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Şampiyon yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı ancak yayınlanır yayınlanmaz aşağıda yer alan linkten izleyebilirsiniz.

ŞAMPİYON FRAGMAN

ŞAMPİYON 15. SON BÖLÜM İZLE

Her ne kadar milli boyuta ulaşsa da Yaman hoca Fırat'ın maça çıkmasını istemez. Çünkü Fırat'ın sol gözünü kaybetme tehlikesi vardır.

Nesli ise Şahin'i Tansel'in salonundan ayrılması için konuşup ikna eder. Şahin durumu Tansel'le konuşur. Tansel onu serbest bırakmak için bir kafes dövüşüne çıkma şartı koşar.

Diğer yandan Derviş'in gizli kasası Mavi de Ratko maçında olacaktır. Polis onu ve Derviş'i yakalama planı yapar. Bu yüzden Fırat'tan maçı uzatmasını isterler.

Silahın bankadan çıkarılıp Tansel'in ofisinde olduğunu öğrenen Kado ve Kerem gizlice Tansel'in ofisine girerler. Silah Tansel'in kasasında yoktur. Ancak gördükleri bir belge karşısında kanları donmuştur. Hemen Zafer'i ararlar.