Şampiyon 19. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Şampiyon 18. son bölüm izle

Şampiyon dizisi 18. son bölümüyle TRT 1 ekranlarında yayınlandı. Başrollerinde Tolgahan Sayışman, Erdal Özyağcılar ve Yıldız Çağrı Atiksoy’un yer aldığı dizinin son bölümünde; Derviş ve adamları Güneş’i kaçırırlar. Fırat onlara yetişemez. Serhat yeğenine sahip çıkamadığı için çok üzgündür. Şampiyon 19. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. İşte Şampiyon 18. son bölüm izleme linki...

Şampiyon dizisinin son bölümünde; Fırat ile Zafer, Güneş'i kaçıran Derviş'in peşine düşerler. Yaman hocanın arkadaşı komiser Zafer ve ekibi hemen Güneş'i bulmak için harekete geçer. Mücella'nın Güneş'in yerini söylediğini öğrenen herkes şoktadır. Serhat bu kez ipleri koparır.

ŞAMPİYON YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI





ŞAMPİYON 18. SON BÖLÜM İZLE

Suna olanları duyunca Tansel'den Derviş'in yerini bulmasını ister. Tansel Derviş'in yerini bulacaktır. Ancak karşılığında tek bir şey ister. Suna'nın kendisine geri dönmesidir. Diğer yandan Elisa'da Derviş'in adamı Rüzgar'ı arayıp yerlerini söylemesini ister. Fırat ve Elisa Güneş'i almaya giderler. Ancak bu hiç kolay olmayacaktır. Öte yandan polis de Derviş'in yerini tespit etmiştir. Kapana kısılan Derviş Güneş'i de alıp helikopter ile Bulgaristan'a kaçmayı planlar.

Zafer, Selvi ile nişanı için salonu organize etmiştir. Her şey çok güzeldir. Ancak Zafer nişan yüzüklerini kaybeder. Fırat'ın bu konuda çok duygusal bir çözümü olacaktır.

Kerem ile Şeref maça çıkacaktır. Kerem'in kendisi için bu maça çıkacağını bir şekilde öğrenen Şahin onu bu maçta yalnız bırakmayacaktır.