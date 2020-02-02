Şampiyon 20. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Şampiyon 19. son bölüm izle

Pazar günlerinin sevilen dizisi Şampiyon'un 19. bölümü bu akşam ekranlara geldi. Dizinin son bölümünde; Derviş Aladağlı’nın hapishanede öldüğü haberi gelmiştir. Herkes şoktadır.Zafer, Fırat’a yeni bir maç ayarlamaya çalışmaktadır. Ancak hiçbir organizasyon olumlu cevap vermez. O sırada hiç ummadık birinden maç teklifi gelir. İşte Şapiyon 20. yeni bölüm fragmanı ve son bölüm izleme ekranı.

Şampiyon dizisinin 19. bölümü bu akşam izleyiciyle buluştu. TRT ekranlarında sevilerek takip edilen dizinin son bölümünde; Kerem'in maçı büyük ses getirmiştir. Tansel ona yeni maç ayarlamaya çalışırken ummadığı bir teklif gelir. Peki Şampiyon 20. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Şampiyon 20. yeni bölüm fragmanı ve 19. son bölüm izleme sayfası.

ŞAMPİYON 20. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

TRT 1’de yayınlanan Şampiyon dizisinin 20. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Dizinin son bölüm fragmanı geldiği anda aşağıdaki linkten izlenebilecek.

ŞAMPİYON SON BÖLÜM FRAGMANI

ŞAMPİYON 19. BÖLÜM İZLE

ŞAMPİYON 19. BÖLÜM ÖZETİ

Elisa Elif, Fırat'ın sayesinde onu kaçırmak isteyen kar maskeli adamların elinden kurtulmuştur. Onu kimin kaçırtmak isteyeceği konusunda bir fikirleri yoktur. Bu arada Suna, Elif'e güvenmemekte ve gizlediği bir şeyler olduğunu düşünmektedir. Bu düşüncesini Fırat'a söyler.

Mücella olanlardan pişmandır. Serhat ile konuşur. Ancak Serhat bu kez kararlıdır. Boşanma kararından vazgeçmez.

Kerem'in maçı büyük ses getirmiştir. Tansel ona yeni maç ayarlamaya çalışırken ummadığı bir teklif gelir.

Zafer Şahin'in artık boks yapamayacağını ona nasıl söyleyeceğini bilememektedir. Bu yüzden Fırat Şahin ile konuşur. Şahin yıkılmıştır.

Derviş Aladağlı'nın hapishanede öldüğü haberi gelmiştir. Herkes şoktadır.

Zafer, Fırat'a yeni bir maç ayarlamaya çalışmaktadır. Ancak hiçbir organizasyon olumlu cevap vermez. O sırada hiç ummadık birinden maç teklifi gelir.

Kar maskeli adamlar pes etmemiştir ve Elisa Elif'in yalnız anını kollayıp onu kaçırırlar. Fakat Elif bir fırsat bulup olduğu yerin konumunu Fırat'a göndermeyi başarır.