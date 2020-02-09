Şampiyon 21. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Şampiyon 20. son bölüm izle

Şampiyon dizisinin bu akşam 20. bölümü ekranlara geldi. Sevilen dizinin son bölümünde; Fırat, yaşadığı sağlık problemlerine rağmen sevdiklerine yardım edebilmek için Steiger’in maç teklifini kabul eder. Üstelik bu maç Tansel’in organizasyonu altında yapılacaktır. Fırat ve Zafer, Tansel’in kılavuzluğunda masaya oturup anlaşmayı yapar. Peki Şampiyon 21. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Şampiyon son bölüm izleme ekranı ve yeni bölüm fragmanı...

TRT 1 ekranlarında her pazar yayınlanan ve beğeniyle takip edilen Şampiyon dizisinin 20. bölümü ekranlara geldi. Şampiyon son bölümünde; Kerem, Burak'la yapacağı zorlu maça hazırlanmaktadır ama aklı, gönlü tamamen Steiger ve Fırat maçındadır. O ringde Fırat'ın yerine kendisi olmayı hayal etmektedir. Bu sebeple içten içe Fırat'ı kıskanmaya başlar. Neyse ki aklını olmasa da gönlünü toparlayacak gelişmeler olur hayatında. İşte Şampiyon 21. yeni bölüm fragmanı ve son bölüm izleme sayfası.

ŞAMPİYON 21. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Şampiyon dizisinin 21. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Dizinin yeni bölüm fragmanı geldiği anda sayfamızda yer alacak.

ŞAMPİYON SON BÖLÜM FRAGMANI

ŞAMPİYON 20. SON BÖLÜM İZLE

ŞAMPİYON 20. BÖLÜM ÖZETİ

Fırat, Elif'i kar maskeli adamların elinden kurtarmış ama kendisi de başına aldığı darbeyle bilincini yitirir. Kendine geldiğinde halüsinasyonlar görür. Bunların kısa süreli olacağını düşünse de öyle olmaz. Elif'se kendisine saldıran adamların peşindedir ve umulmadık bir zamanda bir ipucu yakalar. Bu ipucu onu doğru kişiye, Tansel'e götürür. Elif, babasından kalan kasayı açmaması karşılığında Tansel'le işbirliği yapar. En büyük kozu ise elinde saklı tuttuğu Tansel'e ait suç dosyasıdır.

Fırat, yaşadığı sağlık problemlerine rağmen sevdiklerine yardım edebilmek için Steiger'in maç teklifini kabul eder. Üstelik bu maç Tansel'in organizasyonu altında yapılacaktır. Fırat ve Zafer, Tansel'in kılavuzluğunda masaya oturup anlaşmayı yapar.

Kerem, Burak'la yapacağı zorlu maça hazırlanmaktadır ama aklı, gönlü tamamen Steiger ve Fırat maçındadır. O ringde Fırat'ın yerine kendisi olmayı hayal etmektedir. Bu sebeple içten içe Fırat'ı kıskanmaya başlar. Neyse ki aklını olmasa da gönlünü toparlayacak gelişmeler olur hayatında.

Kerem, Burak'la olan maçına büyük bir motivasyon ve inançla çıkmaya hazırlanır. Ancak tüm sevdiklerinin umutlarını bağladığı Steiger maçını riske sokacak, olumsuz bir gelişme yaşanır. Kimsenin beklemediği, hayati bir gelişme. Ve bu gelişmeden sonra Suna ve Fırat karşı karşıya kalacaklardır.