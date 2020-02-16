Şampiyon 22. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? (Şampiyon 21. son bölüm izle)

Şampiyon dizisinin 21. bölümü bu akşam izleyicisiyle buluştu. Şampiyon son bölümünde; Suna, Zafer ve Yaman’a bu durumu aktaracak ve Fırat’la konuşup onu maçın iptali konusunda ikna etmelerini isteyecektir. Fakat onlarda Fırat’ı maçtan çekilme konusunda ikna edemeyecektir. Peki Şampiyon 22. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Şampiyon son bölüm izleme ekranı.

TRT 1 ekranlarında her pazar akşamı yayınlanan Şampiyon dizisi bugün 21. bölümüyle ekranlara geldi. Sevilen dizi Şampiyon’un son bölümünde; Suna, Fırat'ı vazgeçirmek konusunda son kozunu oynar ve onu kaybetmemek uğruna en etkili silahını kullanır. Suna'nın bu son hamlesi oldukça güçlü olacaktır. Ancak Fırat, Selvi ve Zafer'i evlendirmek, oğluna güzel bir gelecek kurmak ve Şahin'in ameliyatını gerçekleştirmek uğruna Steiger maçına çıkmayı kafasına koymuştur. İşte Şampiyon 22. yeni bölüm fragmanı ve son bölüm izleme sayfası.

ŞAMPİYON 22. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Şampiyon dizisinin 22. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Şampiyon yeni bölüm fragmanı yayınlandığında sayfamızdaki bağlantı üzerinden izlenebilecek.

ŞAMPİYON SON BÖLÜM FRAGMANI

ŞAMPİYON 21. BÖLÜM İZLE

ŞAMPİYON 21. BÖLÜM ÖZETİ

Suna, Fırat'a her ne şartta olursa olsun boksu bırakması gerektiğini söyler. Sağlık problemi oldukça ciddidir ve boks yapmasına engel teşkil edecek durumdadır artık. Fırat ise maçtan çekilmeyeceğini söyleyecek ve Steiger ile yapacağı maçı iptal etmeyecektir. Suna, Zafer ve Yaman'a bu durumu aktaracak ve Fırat'la konuşup onu maçın iptali konusunda ikna etmelerini isteyecektir. Fakat onlarda Fırat'ı maçtan çekilme konusunda ikna edemeyecektir.

Kerem cephesinde ise geri planda kalmış olmanın öfkesi vardır. Hastanede Nesli ve Zafer arasında konuşulanları duymuş olmasının da etkisiyle günden güne Fırat'a karşı bilenecek hatta işi bir adım öteye götürerek karşısına dikilecektir.

Elif ve Tansel'in gündemi ise her zaman olduğu gibi Derviş'ten kalan kasadır. Nihayet kasa açılır ve içinde ne olduğuna dair kafalarındaki sır perdesi aralanır. Kasayı açmak konusunda Elif'i ikna eden Tansel'in keyfine diyecek yoktur. Çünkü bir taraftan Kafkas'ın rahatsızlığı, bir taraftan ise ona günbegün cephe alan Kerem'in tutumu ortadadır.

Suna, Fırat'ı vazgeçirmek konusunda son kozunu oynar ve onu kaybetmemek uğruna en etkili silahını kullanır. Suna'nın bu son hamlesi oldukça güçlü olacaktır. Ancak

Fırat, Selvi ve Zafer'i evlendirmek, oğluna güzel bir gelecek kurmak ve Şahin'in ameliyatını gerçekleştirmek uğruna Steiger maçına çıkmayı kafasına koymuştur.