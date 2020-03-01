Şampiyon 23. bölüm fragmanı yayınlandı mı? (Şampiyon dizisi 22. son bölüm izle)

Şampiyon dizisinin 22. bölümü bu akşam ekranlara geldi. Dizinin son bölümünde; Fırat’la arası açılan tek kişi Suna değildir. Zafer de Fırat’ın bu ani kararı sonrasında oldukça tepkilidir. Çünkü sözleşme konusunda köşeye sıkışmıştır. Zafer tazminat şartlarını yerine getirebilmek için hiç beklenmedik bir hamle yapar. Peki Şampiyon 23. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Şampiyon son bölüm izleme ekranı.

TRT 1 ekranlarında her pazar akşamı yayınlanan Şampiyon dizisinin bu akşam 22. bölümü yayınlandı. Şampiyon son bölümünde; Fırat'ın maçtan çekilmesiyle Kerem, soluğu Steiger'in menajerinin yanında alır ve onlara maç teklifinde bulunur. Bu teklife menajerler de sıcak bakar. Spor kamuoyu Kafkas'ın Steiger maçından çekilmesi ve eski şampiyon boksör Necdet Suphi Özer'in oğlu Kerem Özer'in maça çıkacak olmasıyla yankılanır. İşte Şampiyon 23. yeni bölüm fragmanı ve son bölüm izleme sayfası.

ŞAMPİYON 23. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Şampiyon 23. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Şampiyon dizisi yeni bölüm fragmanı yayınlandığı anda sayfamızda olacak.

ŞAMPİYON SON BÖLÜM FRAGMANI

ŞAMPİYON 22. SON BÖLÜM İZLE

ŞAMPİYON 22. BÖLÜM ÖZETİ

Fırat basın toplantısında Steiger maçından geri çekildiğini açıklar ve toplantıyı apar topar terk eder. Hemen sonrasında Suna'yla arasındaki ipler gerilir. Çünkü Suna'nın onu durdurmak adına oğlu Güneş'i kullanması, Fırat'ı çileden çıkarır.

Fırat'la arası açılan tek kişi Suna değildir. Zafer de Fırat'ın bu ani kararı sonrasında oldukça tepkilidir. Çünkü sözleşme konusunda köşeye sıkışmıştır. Zafer tazminat şartlarını yerine getirebilmek için hiç beklenmedik bir hamle yapar. Fırat'ın maçtan çekilmesiyle Kerem, soluğu Steiger'in menajerinin yanında alır ve onlara maç teklifinde bulunur. Bu teklife menajerler de sıcak bakar.

Bütün bunlar olurken Suna, İzmir'e taşınma kararı alır. Fırat'la ilişkilerinin çıkmaza girmesiyle artık İstanbul'da güvenebileceği, sırtını yaslayabileceği hiç kimsenin kalmadığını düşünmektedir.

Spor kamuoyu Kafkas'ın Steiger maçından çekilmesi ve eski şampiyon boksör Necdet Suphi Özer'in oğlu Kerem Özer'in maça çıkacak olmasıyla yankılanır. Ne var ki Fırat'ın maçtan çekilmesiyle kendisiyle alay edildiğini düşünen Steiger, ona unutamayacağı bir mesaj bırakmak arzusuyla Kerem'e karşı bütün kozlarını oynayacaktır. Maç günü gelir çatar. Kerem ve Stieger sonunda karşı karşıyadır.