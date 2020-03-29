Şampiyon 26. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Şampiyon 25. son bölüm izle!

Şampiyon dizisi bu akşam 25. bölüm ile ekranlara geldi. Pazar akşamlarının sevilen dizileri arasında yer alan Şampiyon'un son bölümünde; Yaman hocayı kaybetmek herkesi derinden üzmüştür. Fırat, Zafer ve Nesli bir babayı kaybetmenin en derin acısını yaşamaktadırlar. Cenaze sırasında Yaman’ın vasiyeti olduğu ortaya çıkar. Peki Şampiyon 26. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Şampiyon son bölüm izleme linki...

TRT 1’de her pazar yayınlanan Şampiyon dizisinin yeni bölümü bu akşam ekranlara geldi. Şampiyon son bölümde; Zafer, tefeciye olan borcunu bitirmek için kafes dövüşlerine devam etmektedir. Bu durum Tansel'in kulağına gider. Zafer için kötü bir planı vardır. İşte Şampiyon 26. yeni bölüm fragmanı ve son bölüm izleme ekranı.

ŞAMPİYON 26. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Şampiyon dizisinin 26. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Dizinin yeni bölüm fragmanı yayınlandığında sayfamızda yer alacak.

ŞAMPİYON 25. SON BÖLÜM İZLE

ŞAMPİYON SON BÖLÜM FRAGMANI



SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Yaman hocayı kaybetmek herkesi derinden üzmüştür. Fırat, Zafer ve Nesli bir babayı kaybetmenin en derin acısını yaşamaktadırlar. Cenaze sırasında Yaman'ın vasiyeti olduğu ortaya çıkar. Öte yandan Suna bir şekilde Elif'in asıl amacının Fırat ve Yaman'ı kullanıp Derviş'in imparatorluğunun başına geçmek olduğunu öğrenmiştir. Elif'e herşeyini toplayıp gitmesini söyler.

Zafer, tefeciye olan borcunu bitirmek için kafes dövüşlerine devam etmektedir. Bu durum Tansel'in kulağına gider. Zafer için kötü bir planı vardır.

Paraların yerini öğrenen Elif ikilemde kalmıştır. Suna'ya Fırat'ı sevdiğini ve onun için mücadele edeceğini söyler. Kerem'in bir an önce boksa dönmek için kendini zorladığını gören Suna bu durumdan Nesli'yi sorumlu tutar ve ikilinin görüşmesini istemediğini söyler.

Yaman'ın mektubuna ulaşan Fırat Derviş'in paralarını Güneş'e bıraktığını öğrenmiştir. Ancak bu paralarla ilgili başka bir planı vardır. Bu konuda Suna'dan yardım ister. Fırat'ı takip ederek paraların yerini öğrenen Tansel ve Duman paraları alırken onları bekleyen kötü sürprizden haberleri yoktur.

Suna Elif ile ilgili gerçeği kanıtlı bir şekilde Fırat'a gösterir. Fırat şok olur.

ŞAMPİYON HİKAYESİ

‘Kafkas’ lakaplı Fırat Bölükbaşı gelecek vadeden genç bir boksörken hayatının fırsatı ayağına gelir. Ringlerin namağlup şampiyonuyla maça çıkma imkanı yakalayan Kafkas, o gece ringe değil yaşamının en karanlık dönemine adım attığını bilmemektedir. Ringte rakibi karşısında maçı kazansa da hayatın karşısındaki maçı kaybeder Fırat… İstemeden rakibinin ölümüne neden olan Kafkas, şampiyonluk kemerini kazanmış ama adını, hayallerini, cesaretini, mesleğine duyduğu aşkı ve hamile karısını yitirmiştir aynı gece. Omzunda her geçen gün büyüyen vicdan azabının yükü, kucağında yeni doğan oğlu Güneş'le kalakalmıştır Kafkas. Güneş 7 yaşına geldiğinde, kaderi onu yeniden çağırır ringe. Üstelik bu ring bildiği ringlerden çok daha büyük, bu defa çıkacağı maç alıştıklarından çok daha zorludur. Tutunacağı tek dalı olan oğlu Güneş'e annesinden amansız bir hastalık miras kalmıştır. Oğlunu yaşatmak için çıktığı hayat ringinde, en büyük açığı da vicdan azabıdır. Hayat oğlunu elinden almak için hiçbir rakibinin vuramadığı kadar hızlı ve acımasızca vurur Kafkas'a. Geçmişi, vicdan azabı, çaresizliği art arda yüzüne inen yumruklardan daha çok sarsar Kafkas'ı. Hayatın vurduğu yumruklara karşı bir tek gardı vardır: Oğluna duyduğu sevgi ve onu yaşatma azmi… Hayatla maçını 5 yıl önce kaybeden Kafkas'ın rövanşı kaybetmeye niyeti yoktur.